勇士當家球星柯瑞7日接受廣播電台訪問給出自己的復健進度，「我的左腳踝感覺不錯，這是一個緩慢的過程，我每天都很好，在我受傷之前我的投籃已經變好一點，我仍處這種狀態中，就算我已經缺席10場，我會在季後賽復出，且做好一切準備。」

「在季後賽當中，你必須擁有正確能量，我認為我們可以先封存起來，讓它延續兩個半月，這是我們目標，」柯瑞談到勇士相隔兩年挺進季後賽，「我們對於自己是誰、在做什麼充滿信心，尤其是季後賽到來之際，這是我們一直所期望的。」

不過當問到34歲的柯瑞，到底還想在NBA征戰多少時間？他的頑皮個性再次顯現，也馬上把問題丟給自己老婆處理，「我的妻子可能在聽這個節目，所以我不想告訴你們。」

勇士總教練科爾今天也提到柯瑞的訓練狀態，「我們今天在同一個球場訓練，柯瑞待在另一面球場練習投籃，他現在還沒有進行全速訓練，但他昨天移位動作看起來非常好，他今天的訓練狀態也相當不錯。」看來科爾也很有信心看到柯瑞在季後賽準時上場。