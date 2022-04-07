疫情反撲之下，大陸快遞物流停運無法發貨、電商銷量銳減生意慘淡、貨車司機被堵路上運力削減...《證券時報》今天（7日）報導，全大陸物流快遞運輸業迎來了一場「倒春寒」。

截至4月5日16時，全大陸有46個高風險地區，348個中風險地區。對於大陸多地的商品流通來說，這意味著每一車貨物都需要經歷一段「漫長」的旅程。「現在司機不能進也不能出，過去三天兩檢，現在一天一檢，每個地方防疫政策又不一樣，物流時間和成本大大增加。」華南一大型物流企業相關負責人道出了當前物流運輸業的「痛點」。

物流運輸受困，與之相連接的企業端和客戶端都受到很大的影響。商家由於「進貨難、發貨慢」而導致訂單明顯下降、消費者由於遲遲收不到貨而頻繁投訴，物流企業更是面臨因未能按時配送而違約受罰的風險。

★物流企業：車隊進出受阻 恐承擔貨品交付違約風險

在高速路口被堵了兩天後，卡車司機張華（化名）又在蘇州望亭物流園隔離了近4天。4月2日上午，張華終於解封了，重新握緊方向盤上路。

「這次經歷實在是一輩子都不會忘記了。天天封在車內不能隨便下來，感覺都快憋瘋了。還是希望大家都能早點解封，恢復正常運輸。」張華感慨道，被封閉期間，卡車車門上貼著封條，司機活動範圍主要就在車廂內那狹小的空間，每天的飯菜也是公司安排送過來。這是當前國內疫情多點散髮之下，走南闖北的貨車司機們的真實寫照。

除了面臨隨時可能被封的風險，貨車司機們還得每天為核酸檢測發愁。「現在天天想著做核酸，走到哪裡做到哪裡。我是有時間就做一次，哪怕間隔很短。如果只是掐著點做核酸檢測，到跟前萬一走不開很麻煩。」貨櫃車司機劉先生說。

一線貨車司機當下的生存狀況是大陸物流業的一個縮影，今年以來，疫情在大陸多地反覆，大陸物流業因此陷入一定程度的停擺。「我們在華東的好幾個基地，都因為這次上海的疫情受到挺大的影響。」寶供物流是物流行業較早的一批企業，至今發展已有20多年，經歷了正常的經濟週期裡的市場冷暖。寶供物流企業集團有限公司運營管理總監趙耀華接受記者採訪時表示，近兩年反覆不定的疫情，給公司和整個行業都帶來了史無前例的挑戰。

尤其在這一波上海疫情中，寶供物流集團的業務受到了不小的影響。趙耀華表示，公司在上海有多個世界500強的國際大客戶，客戶的貨品都在上海的倉庫裡，目前司機進出很難，極大地降低了物流效率，「之前司機是三天兩檢，現在是一天一檢，客戶訂單是不等人的，我們也有合同約定，不能按時送到要承擔違約風險。」趙耀華表示，受影響的還不僅僅是上海的倉庫，他們在上海周邊的多個地區建的倉庫都受到不同程度影響。

為了應對不同地方的不同防疫政策，趙耀華表示，目前車隊只能採取「接力棒」的形式來運輸，即司機到了另一個地方，就換上當地的司機繼續接力，但這種方式不僅成本提升一倍，而且還很難找到當地的車輛和司機。

而對於局部受疫情影響的區域，趙耀華表示，雖然貨品能正常運輸到達，但公司的相關人員無法出門清點貨物、裝卸搬運，也給貨品交付帶來一定的影響。而對於有些地方，防疫政策頻繁變動，企業更是沒法應對。

「目前車隊受限很嚴重，我們的主要業務就在江浙一帶，現在很多車輛都滯留在那邊。」福建一家物流企業負責人表示，為了給司機一個基本的保障，每一輛車都是有保底薪資的，無論跑沒跑、跑多少，費用都不變。現在因為車輛滯留，給公司帶來巨大的成本壓力。「我們養這些車，成本又不斷上漲，只能去消耗有限的利潤了。」該負責人表示。

★商家「進貨難 發貨慢」 訂單下降明顯

物流連接的發貨商家同樣陷入困境。「感覺大半個中國都不能發快遞了，不是辦公、物流倉在疫區，就是消費者在疫區。」有商家在社交平台上發出這樣的感慨。

「我們這邊現在處於疫區，貨品都發不出去，只好跟客戶溝通好，讓他們申請退貨退款。」江蘇一名在淘寶上開花店的店主劉女士告訴記者，最近半個月收到的訂單都只能全部退回去，店鋪經營幾乎處於停擺狀態。

而近期做服裝電商生意的汪先生也特別著急，眼下本應是春裝上市銷售火熱的時候，可是因為疫情原因導致物流受阻，他很難從外地調到新貨來銷售。「不僅進貨難，發貨也很難。」汪先生表示，因為物流時間過長，有的消費者放棄購買，有的還因為等待時間過長而中途退單了。據瞭解，根據電商平台的規定，如果消費者中途退貨，快遞費用需要由經營者自己來承擔。「受疫情的影響，我們的訂單數量直接腰斬，生意太難做。」汪先生說。

報導稱，目前多家快遞公司在全國都有多達十幾個區域處於停運狀態，而且每日都在更新。截至3月28日，各地停發網點已超過2000個。「我們都在努力申請通行證，不然沒法走。」某快遞公司上海區域業務人士對記者表示，能申請到通行證是目前對行業來說最大的利多。

「運輸配送的貨品中，有些是工程施工需要用到的半成品或者成品，不能及時送達，就會影響施工方的施工進度。」趙耀華表示，而對於快消類產品來說，商家都有明確的採購或者供貨計劃，物流不及時，會給銷售端帶來很大的損失。「這兩年，我們服務的品牌商和製造商都很難過，好不容易生產出來的產品，配送端又出了問題，有些產品發不出去，就會造成庫存。」

從3月份開始，為了保證快遞網路有效運轉，中通、圓通、中國郵政等多家物流快遞企業都推出了不同的幫扶舉措，緩解網點壓力、保證郵路順暢、助力解決商家發貨難題。中通方面表示，中通金融追加5億元（人民幣，下同）貼息疫情專項貸款，助力緩解網點資金壓力，並對全網受疫情影響的網點，由省區統籌安排支持提供防疫物資。

此外，圓通總部設立總額為3億元的抗疫基金，針對全網受疫情影響的分公司，根據實際情況給予10萬元至30萬元額度的3個月免息借款支持；對全網受疫情影響的分公司，服務質量考核給予主動減免；對相應的業務量考核，給予調整放寬等等。中國郵政方面也表示，全網增開了56條省際線路，動態調整了168條省際線路，通過繞行、直開的方式來避免疫情對郵路的影響。

★電商平台紛紛紓困 物流業呼籲幫扶政策

應對當前形勢下的各種不確定性，企業都只好不計成本活下來。「我們現在就是不計成本應對各種問題，比如過去深圳有倉庫，直接把貨物發到深圳，完成最後一公里配送就行了。但像前段時間，深圳倉不能用了，我們就要從其他地方長線調貨過來，比如調到廣州倉，那廣州倉的人手配置、訊息系統投入等，都是要翻倍的了。」趙耀華表示，應對疫情帶來的不確定性，企業經常處於打「游擊戰」的狀態。

而針對物流受阻給電商平台上的商家帶來損失的情況，各平台也紛紛發佈公告，幫助商家渡過難關。拼多多此前發佈公告，3月14日起對部分收發貨地址在受疫情影響地區的訂單，實行「延遲發貨暫不賠付」的政策；3月13日，抖音平台也發佈「疫情期間商家豁免及應對方案」，3月17日，抖音官方還開了一場直播培訓課，講述疫情期間商家如何報備；3月15日，天貓平台發佈公告，考慮到疫情對商家店鋪經營、物流發貨產生的影響，在全大陸範圍內暫停延遲發貨的自動賠付。

對於全大陸物流受疫情影響大面積受阻，趙耀華呼籲，政府應出台相關作業指南和幫扶政策，紓困受影響的快遞物流企業。「如政府可以出台一些疫情下物流流通上的指導意見，而不只是發個通知說關停了；在物流運營層面，政府能否考慮在稅收、應急資金上給予企業一些保障和扶持。」趙耀華說。

針對疫情導致物流運輸受限的情況，近期遼寧省發佈了《關於保障重點物資運輸工作的通知》，要求「對運輸重點物資的貨運車輛，要按照『非必要不阻斷』原則，保障快速便捷通行，不得擅自層層加碼、搞『一刀切』。」

此外，對於來自中高風險地區所在地市的重點物資貨運車輛，《通知》要求查驗核酸檢測報告、健康碼和行程碼為綠碼即可，不得隨意限制通行；對於通過查驗行程碼確認為來自非中高風險地區的重點物資貨運車輛，在司乘人員體溫檢測正常、健康碼和行程碼為綠碼的情況下，要保障順暢通行。

★考驗物流業運營能力 行業或將加速洗牌

疫情除了給貨車司機帶來不小困擾，以及導致大陸部分城市短時間內物流運輸受阻，部分供應鏈局部斷鏈之外，還加劇了原本就競爭激烈的物流行業的分化。萬聯億通公司運營總監馮犖接受記者採訪時表示，相比疫情前，中國大陸物流需求規模依舊保持穩定增長的趨勢，但物流行業發展呈現嚴重分化的態勢，強者更強、弱者更弱的局面依舊沒有改觀，可謂「旱的旱死，澇的澇死」。

另外，物流價格戰依舊頻繁上演，貨車司機的生存環境受到擠壓。在過路費方面，2020年1月1日起開始實施的新政「按貨車的軸數收費」，導致貨車空駛空返費用上升。

趙耀華表示，如今物流行業服務的許多客戶，包括外資大品牌都有在中國建廠，有一套完整的生產供應鏈，他們會把一些非核心的環節進行外包處理，然後就可以選擇任意一家物流承包商。

此外，以往簽訂的物流合同是一年定一次價，但現在的合同期越來越短，服務功能的鏈條越切越細，比如在運輸上就會簽好幾家物流公司，一家公司負責一段路程，這也意味著，他們可以選擇和其他公司合作，不一定綁定一家公司。

「現在我們要賺錢就只能拼底層運營能力了，也就是線下的實體網點、運輸網路和服務網路這三張網，再有就是訊息系統能力，沒有這些積累和沈澱，就很難有抗風險能力。」趙耀華認為，疫情的衝擊下很大程度能體現一家公司的底層運營能力，也會加速行業的洗牌。

馮犖認為，從目前形勢看，多點散發的疫情仍然會持續一段時間。物流行業企業應當做好長期防疫抗疫的準備。他建議政府有關部門出台針對性的幫扶措施，打通城市物流的毛細血管。建議各地金融機構加大對物流企業的融資力度，加大針對貨車司機的普惠金融規模，為貨車司機提供優惠信貸服務。

馮犖認為，同時，物流企業及貨車司機們也應當認識到，需要將生命安全和防控防疫擺在第一位，充分瞭解途經各地的防疫政策，緊密配合當地有關部門查驗，並做好應急預案以應對有可能到來的物流堵塞和隔離防控等突發事件。