台積電將在14日舉行法說會，外界關注公司未來展望與營運計畫，在此之前，有數家外資都給予台積電基本面好評，並推測合理股價上看843.8元，此事引起網友們熱烈討論，但不少人都不看好外資會因此轉為買超台積電，甚至有內行人以台積電ADR近期疲弱的走勢推估，台積電股價後市恐怕仍不理想。

工商時報報導，麥格理證券高度看好台積電受惠新GPU發表商機，對台積電重申「優於大盤」投資評等，推測合理股價高達843.8元，麥格理也指出，考量競爭對手南韓三星的晶圓代工良率不佳，台積電一面享有高效能運算（HPC）強勁需求推動，另一方面又從輝達、高通等客戶的訂單擴張市占，2022年營收有望成長25～29％。

儘管外資拋出看好台積電後市的觀點，但PTT論壇網友們仍不領情，直嗆外資仍會持續出脫台積電持股，「外資喊多卻狂賣，這種演過很多次啊，別被騙了」、「按讚，結果繼續出貨」、「欸，別藉機出貨啊」、「左手比讚，右手倒貨」、「很讚還是可以賣啊，搞不好有更讚的」、「讚讚讚，準備回550」、「每次都這樣，按讚結果都狂跌。」

此外，有內行人點出，周三台積電ADR仍出現跌勢，盤中更一度失守100美元大關，是一項不好的警訊，「利多？看美股就知道對股價有沒有用了啊」、「昨天adr不是還一度跌破100」、「利多狂發，結果ADR還是像死魚一樣」、「真的一堆不會看ADR的長輩信這種新聞。」

周三美股四大指數皆收黑，其中費城半導體指數下跌75.86點（或2.32%）至3193.96點，台積電終場收跌1.32美元至101.18美元，盤中一度跌破百美元大關至99.77美元左右；台積電ADR在今年初曾突破140美元大關，但未能延續漲勢且一路走跌，短短三個月就暴跌逾28%，股價表現相當弱勢。

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