成大昨晚展開大清消。(校方提供／曹婷婷台南傳真)

成大昨晚展開大清消。(校方提供／曹婷婷台南傳真)

成大昨晚展開大清消。(校方提供／曹婷婷台南傳真)

由於成大累計已2人確診，卻未如其他大學一發現確診就宣布停課，不少學生質疑「為什麼不停課？」副校長李俊璋解釋，這是根據疫調所做專業判斷，但針對仍有疑慮的，例如全校參加台灣祭有100多人，因該場活動多人確診，因此，均已通知有相關活動接觸史的學生除須通報校安中心，也不要到校，一律改採線上課程，目前全校有100多門課程改為線上授課。

他強調，即使停課也是分區停課，不會全校大規模停課，且根據2名確診學生疫調，參加台灣祭確診的學生並未入校，而昨晚傳出確診研究生僅於連假期間到過實驗室1天，也未出入學校其他地方，學校昨晚已採取相關緊急措施，完成實驗室、電梯、公共空間等環境清消。

成大強調，目前防疫均根據科學專業判斷執行，也遵循中央流行疫情指揮中心做法，採取正常生活下持續積極防疫。

成大也說明，從去年即針對疫情採取線上、實體課程並進，一旦有個案，就針對個案特殊情況做處置，以學生連假參加台灣祭來說，目前已有百餘門課都改採線上學習，超過百名學生有足跡，必須進行快篩，快篩後，須作自主健康監測7天，期間不得進入校園。