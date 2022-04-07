日本政府宣布自8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制，未包括台灣。對此，外交部表示，目前以觀光事由入境日本仍不得免簽。由於台灣原本就未被列入日本的嚴格管制對象名單之中，因此現行國人申請赴日本簽證的作法未受影響。

日本TBS電視台報導，日本政府在召開國家安全保障會議後，決定從後天開始解除包括歐美、亞洲地區等106國的入境管制措施。

外交部發言人歐江安表示，日本政府宣布自4月8日起，將放寬解除106個國家與地區的防疫入境管制措施，但目前以觀光事由入境日本仍不得免簽。由於台灣原本就未被列入日本的嚴格管制對象名單之中，因此現行國人申請赴日本簽證的作法未受影響。

她說，我國防疫有成，日本自2020年11月起已不再將台灣列為禁止入境日本的對象，自本（111）年3月起日本又放寬受理我國人除觀光事由以外的赴日簽證申請。

歐江安指出，目前台日雙方刻正就儘速回復雙邊人員正常往來等事宜積極協商中。至於國人申請赴日簽證的相關辦法，詳請參閲日本台灣交流協會台北事務所相關公告。