昨天湖人輸給太陽後確定無緣本季季後賽，連附加賽都擠不進去，相信讓支持他們的粉絲非常失望，而台灣饒舌界OG熱狗剛好在這天發布了新歌《他們根本不是Rapper》，其中有一句歌詞致敬了湖人巨星詹姆斯(LeBron James)，但沒想到就這麼巧湖人出局了，這讓熱狗在IG發文無奈表示：「X的 出師不利 越想越氣....」

熱狗在4月6日發布新歌《他們根本不是Rapper》，這首歌也在今天正式登陸串流平台，晚上則會釋出MV。而熱狗平常就會關注NBA，也曾經將湖人寫進歌詞，這次他又拿了詹姆斯當梗，不過新歌出來的同時卻剛好碰上湖人無緣附加賽，這讓熱狗有點無奈，在個人IG發了一篇短文敘述了心中感想，底下留言區頓時成為「NBA版」。

熱狗寫道：「馬的 出師不利 越想越氣....我在裡面有一句歌詞說自己就像是LeBron James，衍生出來的意思就大概是像他一樣老而彌堅還很邱在顛峰的那種感覺.....結果就在今天，是有沒有那麼剛好，洛杉磯紙糊人隊又輸球了，確定連附加賽都打不進去！」看來熱狗原本想好好致敬詹姆斯，卻無奈遇到湖人最低潮的一天。

而熱狗似乎也意識到詹姆斯本季受到許多非議，繼續自嘲說：「老皇帝今年總給人感覺只想要刷分，常常對隊友在那邊指手劃腳的也不太防守，動不動輸球就要先退場...總而言之以我一個寫歌創作者的角度，山羊姆斯真的是不太可靠，以後還是多寫寫喬丹和Kobe好了。（Rest in peace Kobe we miss you）」順道用英文向已故湖人傳奇致敬。(下方連結為2020年所發)

國內外饒舌歌手偶爾會把職業運動元素寫進歌詞，尤其在籃球這塊，而身為台灣饒舌界大佬熱狗也不例外，新歌就有一句歌詞寫道：「我是詹姆士，你是庫茲馬。」過去也曾在《Do You Remember》裡面說：「我是猶他爵士，當每個人都想去湖人。」還有《再見Hip-Hop》裡的：「最死忠的科粉習慣不了詹姆士穿紫色。」