2017年時美國體壇及演藝圈，接連爆出性侵事件因此在全球掀起「#MeToo運動」，沒想到這股風潮也吹到日本，近期除了資深男星木下鳳華，以及知名導演榊英雄、園子溫都爆出曾性侵女星外，日本媒體再度於6日爆出導演身邊的男性監製也曾威脅女星拍攝「不雅照」，離譜行徑引起網友們撻伐。

被封為「鬼才導演」的園子溫日前才被媒體爆出「逼女星啪啪才給戲」以及超變態的性癖好逼女星就範，隔日又被八卦媒體《週刊文春》爆出，園子溫底下的得力助手，也就是現年61歲的知名電影監製梅川治男也曾濫用職權性侵女星。

一名女星便向媒體透露，梅川治男曾在2019年7月去看她的舞台劇表演，之後又一同出席發布會而認識，後來梅川治男也以「想聊聊舞台劇的想法」為由邀她吃飯，由於日後想朝向電影圈發展，也想聽聽專業電影人士的意見，加上過去也曾有劇團的演員受到邀請，便沒有防備交換了聯絡方式並安心赴約。

而兩人剛見面時確實都繞著舞台劇的話題聊天，但沒想到梅川治男幾杯黃湯下肚後話題就越來越開，甚至直接詢問女星「喜歡哪種性愛」，並大言不慚的表示「女演員不脫是不會紅的」，讓她感到相當不舒服，眼見他越喝越醉加上電車的末班車快沒了，女星便提出想要回家的想法，沒想到梅川治男就開始語帶威脅，最後甚至拖她進廁所拍不雅照，而女星為了自保只好照做，最後才順利脫逃。

除此之外，媒體還收到多位業界人士的證詞，透露梅川過去曾因某女星不願意跟他上床而遭到換角，甚至還曾強行帶女演員去性愛俱樂部，誇張行徑與園子溫不相上下。對此，梅川僅回應「無可奉告」便不再多做回應。

據了解，梅川治男畢業於日本大學電影系，過去曾在影劇大師蜷川幸雄所屬的影視製作公司工作，1995年才自立門戶開設公司，後來因頻繁與園子溫而被業界視為園子溫的左右手，如今兩人一同陷入「性侵醜聞」，也讓網友忍不住痛罵。