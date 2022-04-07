總統蔡英文昨日晚間和各部會召開防疫會議後表示，台灣持續以減災為目標，採非全面清零，也不是放任病毒肆虐的病毒共存，而是有效的疫情控管。一名網友坦言，「非清零、不共存」的防疫口號聽的霧煞煞，其他鄉民也一搖頭開酸，「果然是世界看好了，全世界首創」。

原PO昨（6）日於PTT八卦板指出，聽到「非清零、不共存」的防疫策略口號，苦思了很久還是看不懂意思，既沒有要清零，也不和病毒共存，「所以不清零也不共存的物理狀態是什麼？有誰可以解答？」

總統蔡英文昨日晚間公布防疫政策。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

貼文上線，網友也紛紛，「給人感覺走一步算一步」、「簡單來說就是防疫政策還在路上，根本沒定論」、「疫情爆發很突然，他們自己也不知道要怎樣吧？」、「這個防疫政策有講跟沒講一樣」、「就沒有方向，想怎麼做都可以」、「可憐啊！這就是模稜兩可的說法，有夠沒擔當」、「不三不四的新台灣模式」。

留言中也有不少人大酸，「這個概念就像之前說的是停電，不是缺電喔」、「類清零，也類共存」、「非戴套不內射」、「綠營縣市非清零，雙北疫情不共存」、「果然是世界看好了，全世界首創」、「共存就共存，為什麼要一直發明新名詞？」、「文字黨會想出新的名稱的」。