由科技股與成長股帶頭下挫，周三美股主要指數連跌第二天，那斯達克指數連續第二日大跌超過2%，且債息也飆升至數年新高。聯準會就多快收緊貨幣政策以應對通膨釋出更多指引，引發這可能減緩經濟增長的擔憂。根據該美國央行3月15、16日召開的貨幣政策會議紀錄，決策官員對於今年在一次或多次會議上升息50個基點，以及最快自5月起縮減其龐大的資產負債表越來越取得共識。

★主要指數

道瓊指數下跌144.67點或0.42%，收在34,496.51點。

標普500指數跌43.97點或0.97%，收4,481.15點。

那斯達克指數跌315.35點或2.22%，收13,888.82點。

費城半導體指數跌75.86點或2.32%，收3,193.96點。

★消息

根據聯準會周三發布的3月會議紀要，由於通膨率遠超出央行目標、通膨風險傾向升高，以及聯邦基金利率過低，決策官員考慮在今年的一次或多次會議上升息超過25個基點，並「普遍同意」該央行應以每月950億美元的速度縮減其龐大的資產負債表。該會議記錄並顯示，若非基於俄國入侵烏克蘭帶來的高度不確定性，聯準會應該在3月就會升息50基點。市場雖然對聯準會將加速縮表早有心理準備，但也只預期每月將縮減800～900億美元

衡量市場恐慌情緒的VIX波動率指數周三收漲5.09%，報22.10點，盤中一度跳升17.83%。

聯準會理事布雷納德周二表示：「我想我們絕對都同意通膨已經過高，而降低通膨至關重要，因此聯準會將『有條不紊』地調升利率，且最早自下個月起開始縮減其將近9兆美元的資產負債表。由於復甦比上一個周期更強勁、更快速，而資產負債表規模明顯更大，我認為這次的縮表速度將比之前的周期快上『許多』。如果通膨或通膨預期數據顯示有必要，我們已準備好採取更強而有力的行動」，她並表示升息加上迅速縮表應該能讓美國的貨幣政策在今年晚些時候達到「較為中性」的立場。受此談話影響，周二美股重挫。

舊金山聯準銀行總裁戴利周二表示，通膨率達到40年高點造成的傷害不亞於失業，她並呼應可能在5月啟動縮表的想法。

芝加哥商業交易所FedWatch工具顯示，市場認為聯準會在5月會議升息50個基點的可能性達到75.5%，較一周前的67.2%升高。

根據貨幣市場數據，投資人預期聯準會今年將再升息2.25%，創下自1994年以來速度最快的政策緊縮。

美國10年期指標公債殖利率連漲第4天，周三漲破2.65%，創下3年新高。

G20將於4月20日在美國華盛頓舉行財金首長會議，據悉美國、加拿大與部分歐洲國家已要求不讓俄羅斯參與。

為了抑制油價，國際能源總署（IEA）會員國同意共計釋出1.2億桶石油儲備，其中由美國貢獻一半的釋油量。受此消息打擊，周三紐約期油大跌5.62%，報每桶96.23美元，布蘭特期油跌5.22%，收在每桶101.07美元。(2-1)