在聯準會發布3月會議紀要之前，政策立場向來溫和的聯準會（Fed）理事布雷納德（Lael Brainard）與舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周二公開支持積極升息與最快5月啟動「快速縮表」的談話，已經引發該央行採取激進手段對抗通膨恐將美國經濟推入衰退的擔憂。Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，聯準會已下定決心抑制通膨，我們只能期望並祈禱經濟能「軟著陸」，而非將經濟推入衰退的硬著陸。

Ameriprise全球市場策略師Anthony Saglimbene表示，布雷納德是立場較為鴿派的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員之一，所以她站出來支持更激進的升息與政策以大力抑制通膨壓力，這讓市場有點措手不及，我認為今天市場仍然籠罩這股不安。

LPL Financial首席股票策略師Quincy Krosby在談及聯準會3月會議紀要時表示，對於那些認為聯準會在對抗通膨方面將較為鴿派的人來說，這是一個警訊，聯準會釋出的訊息是「你錯了」。

摩根士丹利投資管理公司分析師James Caron表示，股市意識到央行每月將縮減600億美元公債加上350億美元抵押貸款證券這件事已開始變得真實，如果他們在5月升息50個基點，在6月又再升息50個基點，收緊政策的效應將開始變得更加真實，這當然不利於股市。

高盛首席美股策略師David Kostin表示，「利潤具韌性」的股票比較能度過當前環境，例如Alphabet和Nike等，這些個股即使在疫情期間也維持「高且穩定」的利潤。整體而言，在這些個股帶動下，美股到年底可能還有5%的上漲空間。如果我們將走向衰退，股市也將明顯下行，但這不是目前的基本情境。

★類股

標普500指數11大類股中，以非必需消費品類股跌2.63%，科技股跌2.55%，表現最疲弱。標普500成長股指數大跌約2%。

防禦型股票上漲，公用事業股大漲2%，漲幅領先，其次為地產股和醫療保健股均上漲1.55%。

★重磅股

重量級科技股全面下挫，微軟跌3.66%、蘋果跌1.85%、亞馬遜跌3.23%、谷歌母公司Alphabet跌2.88%、特斯拉跌4.17%、臉書母公司Meta跌3.68%、網飛跌3.10%。

主要晶片股僅德儀勉強收高，終場微升0.04%。輝達跌5.88%，表現最疲弱，其次為高通跌4.25%。恩智浦收跌0.60%、美光跌1.11%、英特爾跌1.23%、應材跌1.96%、超微跌2.95%。

道瓊指數成份股以Salesforce下挫4.41%，跌幅最大。聯合健康保險（UnitedHealth）漲2.70%，表現最佳。

★焦點股

捷藍航空（JetBlue Airways）重挫8.7%，收在12.45美元。該廉價航空公司提出以36億美元收購同業Spirit Airlines，以及投銀Raymond James將捷藍的股票評級從「優於大盤」下修至「與大盤持平」。Spirit Airlines收跌2.41%，報26.28美元。

禮來（Eli Lilly）收漲4.56%，為305.84美元。摩根士丹利將其列為首選股，並稱該藥廠的新產品周期擁有「業內最強」的前景。

電動車新創公司Rivian跌5%，收在40.10美元，儘管其第一季產量較上季成長，且表示全年生產25,000輛車的目標可望達標。

英特爾跌1.23%，報47.54美元。該晶片大廠宣布將暫停在俄羅斯的業務。

★台股ADR

台股ADR漲跌互見。

台積電ADR跌1.29%，收在101.18美元，換算台股價格為582.19元。

聯電ADR跌1.80%，收在8.71美元，換算台股價格為50.12元。

日月光ADR漲0.72%，報7.00美元，換算台股價格為100.7元。

中華電信ADR漲0.14%，收在44.50美元，換算台股價格為128.03元。(2-2)