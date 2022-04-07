42歲日籍女星佐藤麻衣2014年閃婚嫁給台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，兩人育有一子，目前已經6歲多，近年帶著兒子到日本過起「偽單親」生活的麻衣，最近一改過往神隱的生活開了新IG帳號向大眾分享生活，昨(6日)她曬出兒子人生中的第一個書包，欣慰兒子終於要上小學，有人留言說：「辛苦了，獨自扶養小朋友」，引來麻衣親自按讚感謝。

麻衣和王泉仁結婚後，2017年爆出兩人感情生變，王泉仁多次經過家門而不入，讓麻衣過起「偽單親」的生活，甚至傳出男方有空姐新歡，為了保護兒子，麻衣便火速帶兒子回日本生活並在當地念書，逢年過節不時帶兒子回台探望王家人，而王文洋也相當疼愛寶貝孫子，曾多次親自到當地探望麻衣母子。

有網友心疼留言替麻衣打氣，引來她本人按讚感謝。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

去年週刊爆出王泉仁疑似扶正空姐女友秘密三婚，還傳出兩人已經有愛的結晶，但宏仁集團已否認。沉默已久的麻衣，去年難得說出心裡話，在推特寫下：「一件事實我要說，我們沒有離婚」，知情人透露她是由於被報導形容「離婚多年」，不忍真相被誤導，才決定親自出馬還原真相。

近日，麻衣全面在社群網站上復出，不僅在原本的推特曬出多張兒子「小王子」的近照，寫下：「4年半之間，每天早上早起做幼稚園的便當，令人依依不捨的只剩下2次了。明天決定和兒子一起做便當」，更貼上連結分享開了新IG帳號，最近她接連曬出兒子入學前剪頭髮、和人生第一個書包的照片，引來網友打氣回：「辛苦了，獨自扶養小朋友」、「很重要的儀式⋯ 一定要有很棒的書包」、「日本書包好有質感」、「恭喜入學」，麻衣都親自按讚，一一表達感謝之意。

而據《三立新聞網》報導，最近麻衣動作頻頻，有傳聞她將復出，但詢問她身邊友人，對方表示麻衣所寫的「新生活」，只是因為兒子終於上小學，她終於能喘息有自己時間，但目前沒考慮回台灣演藝圈，留在日本藝能界復出的可能性還比較大，否認會回台灣工作。