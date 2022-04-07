清明節連續假期前夕、4月1日晚間，東南水泥因拆除水泥倉儲施工不慎，導致「塔塌電斷」，造成高鐵、台鐵營運中斷，高鐵左營-台南區間更中斷長達7小時，影響逾12萬名旅客。交通部長王國材今表示，經台灣高鐵公司、台鐵局計算，將對東南水泥求償7863萬元！

東南水泥1日晚在高雄市楠梓區施工，卻發生「水泥塔倒錯邊」的工安意外，壓毀台電高壓電塔，導致高鐵、台鐵無電可用；高鐵受影響最嚴重，左營-台南區間全面停擺。由於適逢清明連假前夕，12萬人行程大受延誤，現場一片大亂。

王國材今表示，經計算旅客誤點、工程、班次延誤等損失，台灣高鐵將向東南水泥求償6680萬元、台鐵則求償1183萬元。

立委洪孟楷質疑，當天的工程距離台鐵側線僅50公尺，交通部說要盤點有風險的民間臨軌工地工程，目前進度為何？王國材回應，已要求雙鐵注意，2周內向立法院交通委員會報告。