不少人會隨身帶水壺補充水份，近日一名女網友分享「迷你保溫瓶」，相較於正常600毫升大小的水壺，這款保溫瓶容量僅160毫升，讓她超好奇這麼小到底能裝什麼？貼文引起網友熱議，不少笑說這種小水壺超實用，在日本很流行，也很受老人家喜歡，體積不大，帶出門很方便，也不會太重。

一名女網友近日在臉書社團《小廢物俱樂部》上分享，逛街的時候意外發現一款容量超小的保溫瓶，只有160毫升而已，讓她很好奇這麼小到底可以裝什麼？

網友狂推160ml迷你保溫瓶。（圖／翻攝自小廢物俱樂部）

不少網友看完卻大呼實用，「老人家很喜歡，因為外出時，這尺寸對他們來說比較輕便，加上長者易頻尿，有時只是潤潤喉而已」、「我也有一個，超好用的啊，放包包完全不重，而且到處都有飲水機很方便裝水」、「日本挺紅的，專為那類只是吃藥與運動等用途，又不希望戴體積偏大的壺」、「這好東西耶！台灣到處都有水可取用，喝完再裝，帶太大隻又裝滿水出門就會很重，小隻的帶個小包包就可以出門了」。原PO也更新貼文說，實在沒想到這樣的小水瓶很實用，而且竟然有不少人想要購買，讓她忍不住大嘆說「長知識了！」

不過，也有網友看見容量超小的水壺忍不住吐槽說，這應該一口就沒了吧？「對於一天要喝至少2000毫升水的我來說，真的完全是可愛的小廢物」、「這個我喝一口就沒了」、「出門都帶2公升的水壺，不然會渴死」、「這個3口就沒有了吧」。