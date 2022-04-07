歐洲股市周三收跌。投資人目前擔心兩件事，一是美國的升息速度將損害經濟成長；二為西方對俄羅斯進一步制裁可能加劇通膨問題。

周三泛歐Stoxx 600指數結束連三漲行情，收跌7.10點或1.53%，為455.97點。周三也創下近一個月最大跌幅；市場普遍呈現下跌，科技股和旅遊股對大盤拖累最大。

美聯準會(Fed)理事Lael Brainard周二表示，預計今年稍晚將升息和迅速的縮表，美國的貨幣政策轉向「更為中立的立場」，該言論引發全球的拋售。

Equiti資本總體經濟學家主管Stuart Cole說，美國貨幣政策更快速更大幅收緊，比之前的預期更快，市場也對此做出反應。聯準會似乎願意承受此類措施對成長和股市可能產生的影響；而歐洲股市指數也都下跌。

Cole也指出，戰爭在未來將加大通膨的壓力，儘管現在未明顯感覺到，但目前市場越來越感到悲觀。

美國周三宣布對俄羅斯銀行、克林姆林宮官員和家族成員進一步制裁，歐盟周二也提議禁止俄羅斯煤炭和甚至石油的進口。

數據也顯示德國二月工業訂單減少，超過預期。

由於戰爭和能源價格損害了今年獲利成長和利潤率前景，歐洲股票基金在三月出現近兩年來首次的月度流出。

選舉也影響到投資人情緒。繼周二的大跌之後，法國股市周三再大跌2.2%。

民調顯示，儘管競爭者勒龐(Marine Le Pen)選情上升，但法國總統馬克宏預計可在第二輪投票中勝出。馬克宏暗示勒龐與俄國總統普丁太過親近。

丹麥風力渦輪製造商維斯塔斯(Vestas)宣布撤出俄羅斯，股價下跌3.2%。

德國風力同業西門子歌美颯(Siemens Gamesa)也大跌6.2%；報導稱該公司在丹麥一處風場的渦輪機組件掉入大海。