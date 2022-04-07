在記憶體晶片以及手機需求孔急下，加上售價並未鬆動，韓國三星電子上季營業利益可望狂增50%，且寫下2018年以來最好的第1季財報紀錄。

這家全球最大記憶體產品以及智慧手機製造業者，2022年首季獲利可望上看14.1兆韓元，約116億美元，優於市場預估值13.3兆韓元。同時，營收將可同步成長18%，估達到歷史新高77兆韓元，也比市場預估來得高。

至於更詳盡財報內容，三星預定將在28日公布。

雖然晶片價格在第一季稍見下滑，但由於需求強勁，加上半導體製造商因資本支出謹慎，產能擴充有限下，售價比原先預估來得好。因此，占三星總獲利約半數的晶片產品，價格也同時有了支撐。

半導體調研單位集邦科技(TrendForce)統計，廣泛用於處理資料相關的DRAM售價，上季僅下跌8%。同時，用於數據儲存的快閃記憶體，也稍微下修5%至10%左右。

至於DRAM後市，產業分析師預估，通膨大漲可能會影響到第2季個人電腦、筆電以及智慧手機的市場需求。不過，對快閃記憶體產品來說，2月分日本鎧俠(Kioxia)以及美國威騰電子(Western Digital)旗下的快閃記憶體原材慘遭汙染，在買家維持高庫存之際，應可將市價推升5%到10%左右。