臻鼎-KY(4958)佈局IC載板及Mini LED有成，今年第1季合併營收達339.15億元，年增24.81%，為歷年同期新高，公司預期，今年營收及獲利以雙位數成長為目標；臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，IC載板將是臻鼎未來10年耕耘的重心領域，預估2025年IC載板佔公司營收比重可望達15%以上，今天早盤股價逆勢走高。

受惠IC載板(IC Substrate)與Mini LED超薄板等新產能逐步開出，在電腦消費類與行動通訊5G應用產品的銷售維持穩健成長，加上各廠區產能調度得宜，未受疫情管控影響，臻鼎-KY自結2022年3月合併營收為135.23億元，月增36.05%，年增45.49%，為歷年同月新高，累計第1季合併營收為339.15億元，年增24.81%，為歷年同期新高。

在子公司鵬鼎控股(深圳證券交易所股票代碼：002938)部分，鵬鼎控股公告2022年第一季業績預告，鵬鼎控股股東淨利潤為5億7927萬元人民幣-6億1437萬元人民幣，較去年同期成長65%-75%，利潤成長主要來自Mini LED及MSAP等產品，公司充分利用業已形成的技術能力、工藝能力及管理能力，使產線良率穩步提升；臻鼎-KY表示，此次業績預告是鵬鼎公司財務部門初步測算的結果，具體財務資料以公司披露的2022年第一季度報告為準。

臻鼎—KY自2010年開發載板，2010年到2017年在研發及人才培育，成效於2017年到2020年開始顯現，並於2020年達成損益兩平，2021年載板營收成長率達101%，利潤率亦達業界水準；目前秦皇島BT新廠與深圳ABF新廠一切按照規劃建置中，預期分別於2022年第三季與2023年第一季開出新產能，將進一步推升IC載板營收成長。

沈慶芳表示，自2005年擔任董事長至今，臻鼎-KY屬於穩定成長趨勢，過去是1年100億元成長，2021年營收與獲利也持續成長，主要受惠One ZDT策略布局效益逐步顯現，不僅在軟板方面延續市佔率領先地位，高階HDI(含類載板與Mini LED超薄板)、IC載板與高頻高速多層硬板的貢獻亦逐年提升，有效優化整體產品組合，2021年我們的成長趨勢圖是最棒的，希望今年繼續下去。

臻鼎指出，2022年公司將延續積極成長的規劃方向，目標全年營收與獲利皆達雙位數成長。