模特兒出身的依依、佩佩，擁有精緻秀麗五官與修長身材，被封為「最美雙胞胎」，而兩人如今都已結婚並且當媽，依依日前作客小S節目，分享跟婆婆之間的小故事，透露有次她寫卡片、包紅包給褓姆，沒想到單純表達感謝的動作，竟然惹毛婆婆，對她擺了好一陣子的臉色。

女星依依上小S的《小姐不熙娣》節目，講到婆媳關係，她吐露剛生下兒子後，有請褓姆到府照顧，對方把孩子顧得很好，且很有愛心，幫了依依大忙，因此她在過年時，決定包個紅包感謝褓姆，還寫了卡片，內容寫道：「我真的覺得很Lucky，我很希望可以請妳一年、二年、三年、四年，一直請下去」，依依甚至用私房錢加碼，包了多一點的數目，準備好就將這兩樣東西放在家裡的一角，等待褓姆來上班時帶走。

而做了這件事情後，依依突然察覺婆婆的態度變得不太一樣，沒怎麼給她好臉色看，她後來才從公公口中得知，婆婆發現了紅包跟卡片，自己偷偷翻看了，依依包紅包這件事讓她覺得不受尊重，甚至質疑她擅自聘僱褓姆的時間，並且亂花錢去包紅包，讓依依備感無奈。

許多同為人妻的嘉賓，聽了依依的故事，覺得她沒有問題，但「婆婆代表」鄭竟瑩卻立刻指出依依犯了2個錯誤，小S聽了不禁跳起來抱不平：「她哪有犯錯啊！」，鄭竟瑩解釋，首先依依不該說婆婆是「偷看」紅包跟卡片，這樣很不尊重，再者是在卡片中稱讚褓姆，婆婆會心生失落感，因此批評依依：「妳沒有同理心」，說她要包、要寫卡片，就該封緊別讓婆婆打開看到，讓依依苦笑表示：「對，錯就錯在我沒有把卡片黏好」。