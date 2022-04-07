俄烏戰爭持續超過一個月，相關動態引發全球關注。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤指出，歐洲國家近期在制裁俄羅斯議題上，與美國不同調，且法國4月即將舉行總統大選，總統馬克宏目前民調看好，居中斡旋的角色讓他聲望只增不減，勢必更積極調停讓戰爭早日落幕，法國恐將與美國分歧。

李其澤日前接受香港媒體《中評社》訪問表示，法國、德國這兩個歐盟大國，近日都對美國制裁俄羅斯的手段及激烈言論，持反對立場，但其實這兩國身為北約成員，在集體安全的前提下，基本上與美國立場一致；然歐洲高度依賴俄羅斯的能源與糧食，故對俄經濟制裁於歐洲而言是「雙面刃」。

李其澤指出，歐盟國家在這波制裁中受傷很大，尤其法國、德國等西歐國家，過去與俄羅斯關係其實相對溫和，像德國就有55%的天然氣從俄羅斯進口，石油的佔比也高達2成，德國當然不希望美國繼續在這場戰爭上「火上加油」。

不僅如此，李其澤分析，法國的角色更是微妙。法國將於4月舉辦總統大選，馬克宏民調目前相當看好，他的聲望甚至比俄烏開戰前還高，因他自俄烏危機以來，不斷進行「穿梭外交」，甚至多次與俄羅斯總統普丁通話，積極扮演居中斡旋的角色。馬克宏的行為當然與總統大選有關，因只要他成功扮演好這個角色，對他的選情就非常有利，即便尚未有具體成果，其積極度仍博得法國人認同。從這個態勢來看，法國當然不希望戰爭繼續惡化，甚至會促使戰爭早日落幕，在這點上與美國背道而馳。