1名網友在《爆廢公社》上傳2部影片，1台黑色轎車疑似與白色轎車發生行車糾紛，在黑車駕駛的挑釁下，白車駕駛以連續倒車後往前5次高速撞擊黑車，警方獲報到場後，發現2車車主因為感情糾紛，一言不和才衝撞對方，將2人依毀損及公共危險罪之現行犯逮捕，並移送屏東地檢署偵辦。

周男疑發生感情糾紛欲拿球棒教訓洪男，竟慘遭對方用車衝撞，車子側門也被撞爛。（翻攝自爆廢公社）

疑感情糾紛攔車理論，東港警立逮移送偵辦。（警方提供）

東港分局興龍派出所於昨（6日）16時許接獲民眾報案，稱在新園鄉聖心路有民眾打架案件，警方獲報迅速到場發現周姓男子因女友與洪姓男子過從甚密所引起之糾紛。

洪男駕駛的白車。（警方提供）

周男駕駛的黑車遭洪男撞擊5次後的慘況。（警方提供）

警方表示，員警到場了解後，周男駕駛黑色自小客車，因懷疑女友與洪男交往，於上述路段將洪男駕駛的白色小客車攔下理論，雙方一言不合，周男便手持球棒敲打洪男汽車擋風玻璃，造成洪男手部擦挫傷，隨後洪男亦駕駛白色自小客車衝撞周男汽車，警方到場後雙方雖已無打鬥、衝撞行為，惟本案屬犯罪實施後及時發現，故將2人依毀損及公共危險罪之現行犯逮捕，並移送屏東地檢署偵辦。

白色轎車駕駛洪男與黑色轎車駕駛周男。（警方提供）

1名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，並上傳2部影片，他也在貼文寫下「兇？瘋起來就不會跟你客氣」，從影片中可見，洪男與周男疑似感情糾紛，周男將洪男駕駛的白車攔下後，下來1名男子上前討論未果，竟回車上拿球棒示威，一旁路過婦人疑似要勸架，但似乎無效便離開，而2人似乎越吵越兇，周男一氣之下就往白車擋風玻璃駕駛座位置打出「蜘蛛網」。

洪男見狀忍無可忍，便將車子倒退，繞一圈後，全力加速衝撞黑車車尾，再往黑車駕駛座方向撞過去，將黑車車門撞到合不起來，接著連續5次倒退衝撞後黑車，揚長而去，周男見危機解除，也跟著開走，現場留下兩車衝撞後的殘骸碎片。

警方在此呼籲民眾，街頭暴力零容忍，警方絕對會速查嚴辦，更提醒民眾遇事請理性解決，勿使用暴力。