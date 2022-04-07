台南市第四分局上月爆出蔡姓偵查隊長在辦公室廁所洗手台烙賽的風波，蔡姓隊長遭記申誡2支自請調職後，未料，昨（6日）又有網友在網路批踢踢爆料，第四分局有一名蔡姓小隊長疑似在隊長「烙賽」當日前往有女陪侍場所飲酒照片，並爆料該分局整天都在喝，根據調查，該名蔡姓小隊長早已在去年3月調離四分局，且坦承照片為109年7、8月前往該酒店飲酒時被不知名人士拍攝，市警局強調，雖然此則疑為舊案且具有針對性的網路爆料，但警方仍強調，將會持續追查並釐清是否有其餘人員涉足。

台南市警局表示，目前任職於第五分局偵查隊蔡姓小隊長，經批踢踢網路於111年4月6日晚間爆料指稱涉足不妥當場所，因有網友提供相片為證，經出示予蔡員均坦承不諱。

蔡員供承於109年間前往相片中場所飲酒，市警局立刻派員前往查看，比對現場環境與包廂擺設，研判該場所為本市北區武聖路某舞廳，該處為本局列管之風紀誘因場所，市警局將持續追查蔡員前往該處所消費之確切日期、時間點，並釐清是否尚有其他警察人員涉及不法情事，若有發現，絕不寬貸。

市警局表示，面對員警風紀案件，秉持不護短、不庇縱之立場，不論涉及之層級，嚴查究辦，本案經查證屬實，蔡員確實涉足不妥當場所，將於調查完畢後，依「警察人員非因公不得涉足不妥當場所懲罰原則」規定及「警察人員獎懲標準」，從重核予記過二次，改調為非主管及行政警察職務，並調整服務地區與提列教育輔導對象加強輔導，同時從嚴追究時任主管之考核監督不周責任。

市警局將痛定思痛，深切反省、檢討，前往各單位實施分區風紀座談，機先防制！