為振興旗津觀光，高雄市市長陳其邁宣布推出旗津券，至5日發放結束，其中渡輪遊客方案累積發出超過17萬份，成功吸引遊客，並帶動在地商家與攤商業績普遍成長回溫約5成，在地業者表示，旗津發放期間的成效有幫助到業績成長，也確實帶來人潮。高雄市經發局提醒，旗津券可持續在當地使用至8月31日。

高雄市經發局表示，旗津券規劃渡輪、遊覽車團客及住宿等多元方案，全方位協助旗津商家提升商機，其中「船好等你」搭渡輪送旗津券遊客方案，在鼓山、棧貳庫及前鎮等輪渡站發放，平日限量5千份、假日1萬份，只要付費或刷卡搭渡輪，每人每日可獲1份面額共100元旗津券，活動自3月11日起發放至4月5日清明連假結束，總計發出逾17萬份，發放率約近95%。

對旗津券提振商圈效益，高雄市旗后商圈發展協會理事長陳昱宏、旗后觀光市場自治會會長陳清雄紛紛表示，「旗后商圈攤商比例高，收旗津券的感覺都相當不錯，反應業績成長多達5~6成！」

陳昱宏所經營的海產店成長2~3成，至於使用旗津券消費佔比約5成，尤其是假日使用旗津券的客人有比較多，肯定旗津發放期間的成效有幫助到業績成長，也確實帶來人潮。陳清雄盼旗津券發送結束後，市府還是要幫忙多推廣旗津，透過建設與活動多活絡旗津。

陳昱宏也說，市府從3月底開始到今年8月底，每周都會舉辦演唱會、沙灘活動，旗津券發送結束，但商圈已規劃在4月16日舉辦第3屆旗津吃通海活動，有限量雙倍券販售、百家店家參與，規劃在地特色文化體驗活動讓遊客感受屬於旗津島民的海派。

對旗津券帶來的效益，廟前路蔥肉餅攤商董小姐表示，「沒有旗津券都笑不出來，現在業績好很多，跟之前真的差很多。」連遊客都說：「旗津券有帶動促進消費意願，拿到100元多花會花得更甘願一點。」

高雄市經發局長廖泰翔表示，旗津券發送至4月5日結束，感謝民眾熱烈支持，不分平假日到旗津吃美食賞美景，以實際消費支持在地商家業績普遍提升，跟市府一起挺旗津。他說旗津券可在當地消費使用至今年8月31日，市府已規劃周周有活動、優化觀光軟硬體建設等方案，持續幫助提升旗津商機。