基隆「全民防疫 愛心篩檢」持續進行，7日一早市長林右昌表示，快篩發放已完成3個區，沒有再增加確診個案，愛心篩檢一項很重要目的，就是讓民眾瞭解快篩如何使用；另外，可能因防疫工作繁重，林右昌右眼出血似乎很疲憊。

林右昌表示，愛心篩檢很重要目的，就是提升民眾自主加強健康監測能力，雖然平時都會提到快篩，但一盒快篩裡有什麼東西，民眾不一定都清楚，愛心篩檢希望能讓民眾能夠更加瞭解，也能習慣規律健康檢測，對民眾都很有幫助。

林右昌強調，幾天下來民眾領取快篩試劑非常踴躍，3個區都是完全領完，今天輪到安樂區跟暖暖區，都計畫執行完畢會有相關統計分析數據，做為未來防疫措施重要依據。

愛心篩檢中發現市政府員工確診；林右昌說明，同一間上班辦公室同仁PCR都PCR檢測陰性，比較沒有太大顧慮，也因前一陣子在連假期間，確診同仁比較沒有跟民眾與同事接觸，市政府按照原有防疫計畫正常運作。

另一方面，今早林右昌右眼出血，是否健康亮起紅燈；林右昌指出，從匡列居家隔離開始，每天都是凌晨3時至4時才休息，眼睛出血自己不知道，直到辦公室同事與太太發現提醒，自己也才發現。