LIVE直播】嗆聲和羅智強「魚死網破」？ 朱立倫還原通話內容

關於國民黨桃園市長選戰，傳出黨主席朱立倫打電話威逼台北市議員羅智強，撂話稱要與羅「魚死網破」、「民調再強都不會提名你」。秘書長黃健庭說，他曾詢問過朱立倫，朱回答「魚死網破」是引述資深媒體人黃暐瀚的文章，羅自稱聲量高，未來聲量可往上衝，朱才說，「聲量再高也沒辦法，不能因為聲量高就提名你。」究竟朱立倫在電話中是怎麼說的，朱今出席活動時表示，做為黨主席我一定做該做的事、說該說的話。

朱立倫說，做為黨主席我一定做該做的事、說該說的話，不會說好聽的話，必須要講真話，包括民調結果、地方反應的事實，必須真實告訴候選人、有意參選朋友，今天辦的市議員座談，不可能每一個獲得提名，提名過程中，不可能講假話，一定講真話，今天在這戰場沒有辦法，也許在別戰場為黨打拚、輔選，大家就是一個團隊，每一個人都是以黨的勝選為目標，我自己堅持一個立場，無私無我，只有一決心，就是國民黨好、國民黨勝選、台灣能更好。

可能持續勸進羅智強選高雄？朱立倫表示，每個人都有選擇的自由，承如柱姊講的一句話，人家歡迎你的地方，去的話就是強將，能夠到歡迎的地方、能夠願意去為黨打仗都是很好的事情，到不歡迎的地方跟人家強爭、強戰不是好事，我們在每一縣市都在提名，民進黨也是如此，我們不團結不可能勝選。