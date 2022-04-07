高捷岡山路竹第二B階段路線全長約3.79公里，所經轄區包含路竹區及湖內區，全線採高架方式興建，沿線共設路竹站及大湖站等2座高架車站，「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）環境影響說明書」送環保署專案小組初次審查就通過。

開發單位指出，為銜接第二A階段路線，及整合既有紅橘線資源，完成後，可提供整體捷運系統之服務，提升大眾運輸之服務品質與可及範圍，並達成包括促進高雄都會區北向軸線之延伸、以更好大眾運輸系統服務高雄科技產業走廊、捷運與臺鐵系統可彼此轉乘發揮綜效、提供重要節點之可及性與直捷性、低污染、低耗能、節能減碳綠色運具及串連北高雄至台南生活圈等效果。

環評委員關注包括土石方量估算方式，也因設置的2站方式較為特殊，因此應提把站體出入口及連通道及因應對策納入規劃中；此外減少空汙影響，開發單位提及將每天洗掃16.1公里，但環評委員認為，崗山至大湖也才12公里，可能會有重覆洗掃。

專案小組最後決議建議通過，但也要求開發單位應加強說明挖填土石方量及估算方式，補充土方臨時堆置具體內容及規劃時程，也要補充車站站體之出入口及連通道之具體規劃，評估其施工及營運期間對環境可能之衝擊及影響，研提相關環境保護對策。