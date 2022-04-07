教育部推動老舊校舍重建，109年核定22縣市以行政院一般性補助款經費重建約117棟新校舍，今年將陸續完工，協助全國中小學打造安全舒適新校園。

為加速解決國中小校舍老舊及耐震能力不足等問題，教育部國教署於106年爭取行政院經費推動專案計畫，協助地方政府拆除有立即、潛在危險或缺乏補強經濟效益、亟待整建的老舊校舍，並完成重建158棟新校舍。109年進行新一次補助重建，預計今年陸續完工。

108年教育部依內政部「建築物耐震設計規範及解說」，優先協助Is值80以下校舍改善耐震能力，並自109年起繼續針對Is值80到100的校舍進行整建。此外，也就老舊校舍拆除重建訂定設計規範，學校重建時應考量空地綠化、節能減碳、通風採光及防災避難等面向，同時結合在地特色，完善校園環境。

以彰化縣好修國小為例，該校原教學大樓於84年興建落成，曾為西埔鹽地標，惟於105年經彰化縣政府重做安全鑑定，考量師生安全，決議安置師生後進行拆除，並決議重建地上3層鋼筋混凝土大樓。新大樓以「天空藍、田園綠和稻穗黃」繽紛色彩呈現農村元素，並打造方形造型牆及圓弧外梯，期許學生堅持原則並圓融處世，成為社會的中流砥柱。

教育部國教署表示，未來也會持續和縣市政府共同戮力協助學校提升安全舒適的校園品質，讓所有孩子安全健康、快樂成長。