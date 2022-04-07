網友於PTT爆料發文及照片點名台南市警四分局前偵查隊蔡姓小隊長上酒店喝花酒，甚至直指「整個分局都在喝」，台南市警察局昨晚針對當事人展開約談調查，蔡姓小隊長承認照片是他本人，南警局今早定調處分，對蔡姓小隊長記過2次，改調非主管及行政警察職務，並調整服務地區與提列教育輔導對象加強輔導。

台南市警界近期負面消息不斷，上周台南市第四分局偵查隊長蔡志成才爆出「烙賽」風波，被記2支申誡，如今又有網友貼照爆料點名第四分局因駐地在安平五期的關係，「整個分局都在喝」，還附上蔡姓偵查隊小隊長抱女人照片。

台南市警察局昨晚漏夜調查，目前服務於第五分局偵查隊蔡姓小隊長，坦承照片為他2020年間到該場所飲酒，經市警局調查比對研判該場所為北區武聖路某舞廳，屬列管風紀誘因場所，將持續追查蔡員前往該處所消費確切日期、時間點，並釐清是否有其他警察人員涉及不法情事。

台南市警察局指出，由於查證蔡姓小隊長涉足不妥當場所屬實，將依「警察人員非因公不得涉足不妥當場所懲罰原則」規定及「警察人員獎懲標準」，從重核予記過2次，改調為非主管及行政警察職務，並調整服務地區與提列教育輔導對象加強輔導。

至於文中點名副分局長李昆燁也是「超級酒罐子」，李本人則不回應此事。台南市警察局表示，後續將持續調查，絕不護短，接下來也將針對各單位實施分區風紀座談。