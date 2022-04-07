烏軍自收復基輔近郊布查鎮（Bucha）後，在鎮上發現萬人塚，屍體遍布全鎮；烏克蘭總統澤倫斯基通批俄軍犯下戰爭罪，在布查屠殺平民。而莫斯科則回應，一切都是西方造假要誣賴俄國。《紐約時報》（The New York Times）公布最新空拍影像，顯示俄軍坦克與裝甲車開在道路上，並朝著在街上的自行車騎士開火，騎士應聲倒地，為俄軍暴行多增添一項證據。

New drone imagery shows Russian forces firing on a cyclists in Bucha, on Yablunska Street at 50.54148, 30.228898, where multiple corpses have been filmed and photographed https://t.co/1GPF9NJjcB pic.twitter.com/CBR3DnMyyq — Bellingcat (@bellingcat) April 5, 2022

影片顯示，一名自行車騎士在布查鎮街上移動，接著他下車改用牽的，準備過彎走進俄軍占據街道。當他一繞過街角，一輛俄國裝甲車就沿著這條路射出數發炮彈，另一輛裝甲車則是朝騎士方向發射了兩彈，現場揚起重重白煙。

烏軍在2月底用空拍方式錄得這一場景，當時俄軍還佔領布查鎮。《紐約時報》獨立驗證影像屬實。而自俄軍從布查撤退後，在同一地點也拍到有一具屍體穿著平民服裝，旁邊有輛自行車的屍體。

從影片畫面可以推測，俄軍在布查鎮上行駛的俄國裝甲車似乎是BMD-4，側面有一個白色的「V」，這是俄國入侵烏克蘭軍隊會記上的符號。

紐時4日在這條街上記錄到超過10具遺體，衛星影像證實這些人死於3月俄軍掌控布查鎮時。最新影片又證明，發現許多屍體的地方有俄國車隊。

澤倫斯基週二在聯合國安理會發表演說時表示，基輔周邊城鎮的平民遭到酷刑、後腦勺中彈、被扔下井、公寓內被手榴彈炸死、被坦克壓死。