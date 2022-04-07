大陸國務院總理李克強昨（6日）主持召開國務院常務會議，決定對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業，在今年第2季度實施暫緩繳納養老保險費，並將已實施的階段性緩繳失業和工傷保險費政策範圍，由餐飲、零售、旅遊業擴大至上述5個行業，緩解這些行業特別是中小微企業、個體工商戶資金壓力。

《每日經濟新聞》援引中國社科院世界社保研究中心秘書長房連泉表示，緩繳或者免繳社保費用政策在2020年時也曾大規模實施過。當前大陸國內疫情多發，市場主體困難增加，經濟新的下行壓力加大，在這種形勢下，很多中小微企業和一些三產行業又出現了新的困難，因此再一次運用之前的政策。

房連泉說，從上次政策的實施效果來看，對降低企業經營成本、幫助企業渡過難關起到了比較顯著的作用，而這次國務院常務會議提出的措施更加有針對性，主要針對一些比較困難的行業。

該會議指出，當前大陸經濟運行總體保持在合理區間，但國內外環境複雜性不確定性加劇、有的超出預期。世界經濟復甦放緩，全球糧食、能源等大宗商品市場大幅波動，大陸國內疫情近期多發，市場主體困難明顯增加，經濟循環暢通遇到一些制約，新的下行壓力進一步加大，既要堅定信心，又要高度重視和警覺新問題新挑戰。