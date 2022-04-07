今年以來，美股受升息、通膨數據飆及國際情勢不穩等因素影響，陷入劇烈震盪，尤其俄烏戰爭爆發，讓油價居高不下，讓許多專家提出警告，全球經濟將因此受到衝擊。對此，曾多次神準預測美股崩盤，有「泡沫預言家」稱號的傳奇投資人Jeremy Grantham就提到，像現在這種規模的油價飆升會引發經濟衰退，且大宗商品會變得更加稀少，經濟在未來幾十年內面臨更大的挑戰。

現年83歲的Jeremy Grantham是研究金融市場泡沫化的專家，也是資產管理公司GMO的創辦人，他曾多次經歷與精準預測市場周期，包括2000年網路泡沫、2008年牛市到頂及2009年的熊市觸底。

先前Jeremy Grantham就曾預言，美股的超級泡沫即將破滅，恐會出現暴跌近50%的慘況，旗下資金也紛紛減持科技股，同時增加持有台積電及唯品會等國際股票的比重。

不僅如此，Jeremy Grantham近日再次針對大宗商品及高油價議題示警，「幾乎可以肯定的是，資源價格會呈現持續上漲的趨勢，這不僅可能導致經濟危機，還會破壞政治體系，大多數的古文明都是被濫用資源拖垮的。」

Jeremy Grantham補充說道，像現在這種規模的油價飆升會引發經濟衰退，且大宗商品會變得更加稀少，經濟在未來幾十年內面臨更大的挑戰。

此外，Jeremy Grantham建議，最終經濟衰退會導致大宗商品的價格下跌，但一切都是暫時的，除非解決對資源的過度利用，如果政府和企業致力於投資氣候變化的相關研究，永續發展才有機會實現。