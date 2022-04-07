現年23歲的女星馨亞（本名謝儀諪）日前跳槽與球團「桃園雲豹」簽約後，就遭到前東家提告，指控她違約又涉嫌侵占打歌服，甚至說謊自己曾到韓國擔任SM練習生，引起外界注意，如今她不僅欠錢未還，傳出恐需負擔高達1000萬新台幣的違約金，讓不少人大感驚訝。

馨亞2018年出道時，經紀公司曾為了她舉行大型記者會，而馨亞也憑著甜美臉蛋、清新氣質而被封為「學生女神」。當時她還宣稱自己曾在16歲遠赴南韓擔任SM娛樂公司的練習生，每天接受14小時的嚴格舞蹈訓練，為即將成立的女團做準備，但最後因放不下在台灣的媽媽，而決定回台灣發展。沒想到事隔3年，馨亞在2021年11月認為公司不提供工作給她，而單方面表示解除合約，接著跳槽至桃園雲豹啦啦隊旗下，遭到前經紀公司提告違約以及涉嫌侵占打歌服。

馨亞隨後雖立即喊冤回應，這些治裝費跟成本都是從她接案的費用裡面去扣除，送洗費也是由她來支出，因此理所應當是她的服裝，另外反控經紀人失職，害她去年年收入不到1000元，讓她對經紀人失去信賴，因此早就委託律師寄出存證信函，目前都是獨立接案，但沒多久就遭到經紀人打臉。

根據《自由時報》報導，經紀人受訪時也透露當初簽約時，合約上就清楚記載若有違約情況，須賠償違約金1000萬元，目前全案已進入司法階段，呼籲所有新人要飲水思源。

另外，針對馨亞曾到南韓當練習生一事，前經紀公司老闆表示後來才知道她其實根本沒當過練習生，但也沒有特意戳破這個謊言，直到遭到同校學長踢爆全是假的，她才在記者會上坦承沒去過韓國當練習生。