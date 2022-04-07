中共上海市委發佈致全市共產黨員的公開信，指當前上海市疫情防控形勢嚴峻複雜，守護人民生命健康、上海城市安全有序，已經到了最緊要時刻。能不能打贏這場大仗硬仗，是對他們現實而重大的考驗，唯有排除萬難，去奪取勝利。

亞銀下調 大陸經濟增速拚保5
上海疫情嚴峻 市委機關報籲「各級領導幹部請挺身而出」
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