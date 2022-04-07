中共上海市委向全巿黨員發公開信 要求奪取抗疫勝利 10:192022/04/07 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共上海市委向全巿黨員發公開信 要求奪取抗疫勝利。(示意圖／新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共上海市委發佈致全市共產黨員的公開信，指當前上海市疫情防控形勢嚴峻複雜，守護人民生命健康、上海城市安全有序，已經到了最緊要時刻。能不能打贏這場大仗硬仗，是對他們現實而重大的考驗，唯有排除萬難，去奪取勝利。 亞銀下調 大陸經濟增速拚保5 上海疫情嚴峻 市委機關報籲「各級領導幹部請挺身而出」 #新冠肺炎 #大陸 #公開信 #奪取 #勝利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海改政策 監護人可申請陪護感染兒童 04:102022/04/07 產業財經 疫情不是小號流感 必須動態清零 04:102022/04/07 產業財經 38000名醫護馳援上海 規模堪比前年武漢 04:102022/04/07 產業財經 陸港觀盤－政策底、市場底 陸股後市可期 04:102022/04/07 全球財經 陸疫情升溫 貨品進出難、訂單驟降 物流快遞運輸業經營壓力大 08:582022/04/07 兩岸 大陸餐飲零售旅遊等特困行業 第2季可緩繳養老保險費 10:172022/04/07 兩岸 疫情升溫 大陸服務業PMI創2年最低 04:102022/04/07 焦點新聞 日本開放106國入境！台人何時可去玩 前台大醫這樣說 08:472022/04/07 生活 社評／大陸為何堅持封城清零 04:102022/04/07 焦點新聞 全台128校停課 陳時中認停課標準太嚴格 將討論放寬 10:062022/04/07 生活 成大再傳碩士生確診 參加台灣祭百餘名學生改採線上授課 09:112022/04/07 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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