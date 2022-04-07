資深媒體人兼名嘴狄志為，除了透過臉書針對時事做出評論，也會與網友分享生活日常，昨（6日）他表示去超市買東西後，發現店員少給贈品，跑回去跟對方反應，沒想到得到的回覆讓他相當傻眼，還不忘反問自己：「不曉得自己這樣算不算難搞？」

狄志為日前到超市買東西，原本不知道滿400元能換漫威公仔，經過店員提醒才知道此事，結完帳後拿到一個像是巧克力的贈品，事後才知道就是漫威公仔，沒想到老婆詢問花費多少錢時，才驚覺應該可以拿到兩隻，原本想說算了，但看到兒子期待的臉，加上店員認真促銷要他湊1000元，於是便跑回超商反應此事。

狄志為買東西發現店員少給贈品，事後跟對方反應讓他一度認為自己難搞。（狄志為臉書）

沒想到店員表示記得給他兩隻，狄志為則回覆：「我連你給我一隻都不知道，我以為那是巧克力」，對此，店員推測是否他自己搞丟，但狄志為認為公仔放在袋子深處，不太可能遺失，後來請示上層後，得到「主管說那東西太小了，調監視器好像也沒意義，所以給你一隻，下次要注意」的答覆，雖然當下內心一陣「圈圈叉叉」，但仍提醒對方「送東西給消費者的時候要講清楚」，店員也為此道歉強調會改進，但他也捫心自問：「不曉得自己這樣算不算難搞？但我是非常真誠的建議」。

接著回想起日前去買排骨飯，其中一個店家忘了給炸排骨，老婆打電話反應後，對方急忙表示要送來，但考量到正值用餐時間，店家可能正在忙，便決定親自跑一趟，雖然要送紅茶做為補償，但自己堅持不收，經歷過這兩件事情後，他了解到買東西前要講清楚，免得多跑一趟後，苦的還是自己，甚至可能傷了心情就不好了。