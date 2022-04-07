美國聯準會（Fed）會議紀錄放鷹，台股加權指數7日開低在17,430.13點，權王台積電（2330）開低在571元，新股王信驊（5274）早盤股價大跌5.7％，被矽力-KY（6415）超車，股王寶座拱手讓人，IC設計龍頭聯發科（2454）跌幅逾1％，高價電子股走勢疲弱。

盤面以上防疫概念股、車用、鋼鐵、觀光及部分IC設計股，為少數逆勢上漲亮點，指數早盤下跌逾百點，失守年線。

受到聯準會（Fed）貨幣政策會議記錄揭露激進的縮表計畫衝擊，美國四大指數全面下挫。

道瓊工業平均指數4月6日終場下跌0.42％（144.67點）、收34,496.51點，創3月23日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌2.22％（312.35點）、收13,888.82點，創3月21日以來收盤新低。費城半導體指數下挫2.32％（75.86點）、收3,193.96點，創3月15日以來收盤新低。

第一金投顧指出，加權指數近期兩次回測年線，且都收出下影線，顯示17,500點附近在短線具備較大支撐力道，上檔則是接近18,000點，將遭遇一定壓力。

操作上，電子股受到消費性電子需求不明，僅車用電子較容易吸引資金進駐，金融股則是短線波段漲幅較多。不過，在多頭架構未扭轉前，技術面還是偏多操作。

而在外部需求受到通膨、戰爭、疫情等因素影響能見度較低，或可以回頭留意相關內需政策股，包括風電、太陽能、電網更新商機等受惠族群。