桃園市蘆竹區6日有民眾帶著愛貓至台茂公園散步，豈料貓咪突然受到驚嚇，掙脫繩子躲進水溝中，員警見狀上前關心，上半身探入水溝中救貓，經一番努力後終於將貓咪平安送回飼主手中。
6日下午4時30分有對情侶帶著3歲半的虎斑貓要到台茂公園散步，貓咪卻掙脫溜貓繩躲進南崁派出所前方的排水溝，飼主男友見狀趕緊將水溝蓋掀開，卻無法將貓抓出。蘆竹分局南崁派出所警員陳威丞結束勤務返回派出所時，見到派出所前的水溝蓋遭到掀起，連忙上前查看。
陳威丞發現竟有名男子在1.5公尺深的水溝中，仔細詢問才得知，原來是其女友的虎斑貓躲進水溝不肯出來，派出所內另2名員警隨後也前來幫忙，決定向附近消防隊借1支伸縮棍，再由員警下到水溝另端以棍驅趕，才成功將虎斑貓趕出水溝，送回飼主的懷抱。
蘆竹警分局呼籲，攜帶寵物外出，請確實繫綁牢靠，倘寵物因受驚嚇而掙脫、逃逸至道路，易造成交通意外的發生或妨礙交通秩序。
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