「愛的迫降」CP玄彬、孫藝真上月底在韓國華克山莊（WALKERHILL）中的Aston House場地舉行世紀婚禮，現場眾星雲集，而兩人婚後目前暫時沒計畫度蜜月，僅在家中甜蜜享受兩人時光。韓國網友近日重看相關影音則發現，被孫藝真視如女兒般疼惜的愛犬「Kitty」當天也有現身觀禮，被孔曉振抱著看「媽媽」嫁給玄彬，如今又多了玄彬當「爸爸」，引來網友狂羨慕「Kitty」有一對巨星爸媽。

相當寵愛毛小孩的孫藝真近年常在IG分享狗狗「Kitty」的近況，可見她平時工作拍廣告也會帶著愛犬陪同，和寵物形影不離，去年她開工拍電視劇《三十九》，便分享自己抱著狗狗的照片報告近況，她用英文和韓文寫下：「大家~~好久不見了吧！我呢最近開始拍攝劇集，每一天都過得很好喔~今天就是正在拍攝廣告中，很想念大家呢，各位都過得好嗎?!希望大家都要健康度過每一天！之後會再來傳達各種消息的！」

網友發現孫藝真結婚當年，愛犬「Kitty」也在場。（圖／翻攝自《theqoo》韓網）

孫藝真不僅對馬爾濟斯犬「Kitty」相當寵愛，平時也會像一般爸媽「炫娃」曬出幫「Kitty」新買的玩具或衣服，可見狗狗跟主人越來越相像，也成為十足的衣架子，穿什麼都可愛好看，而陷入熱戀中的孫藝真，先前更用擬人化的台詞化身為「Kitty」，用狗狗的口吻寫說：「跟著媽媽到了拍攝現場，給我點零食吧，請繼續，拜託」，配上可愛哀求的表情符號，引來大批粉絲按讚。

孫藝真平時就常曬「Kitty」的近照。（圖／翻攝自yejinhand IG

韓網《theqoo》上的網友近日則發現，孫藝真大婚當天其實「Kitty」也有出席，從孫藝真和玄彬完成婚禮儀式接受眾人祝賀的影片看來，可見「Kitty」當天乖巧地坐在孔曉振的大腿上，幸福的看著「媽媽」嫁給玄彬，而孫藝真經過時還特別多看了「Kitty」幾眼，也可見孫藝真私下可愛、「女兒奴」的一面。