女星應采兒和陳小春結婚後，生下大兒子Jasper和二兒子Hoho，其中Jasper因曾和爸爸上實境節目《爸爸去哪兒》，小暖男形象深植人心，讓他的人氣直線飆升，在節目之後夫妻倆決定讓小孩專心學業，因此「小小春」Jasper逐漸淡出螢幕。近日應采兒PO出近況，親自幫Jasper理髮，影片立刻吸引萬人觀看。

應采兒昨（6）日在抖音發布影片，寫下「家庭魔法屋開始接單」，由於近日疫情嚴峻，大多人選擇在家待著，與家人相處的時間變多了，應采兒決定親自幫兒子剪頭髮，只見她穿著黑色家居服，頭髮隨意盤起，拿起梳子和剪刀左右晃動，展現生活中的喜感，兒子Jasper對媽媽的搞怪習以為常，只是深吸一口氣，最後忍不住癟嘴，對應采兒的舉動感到無奈。

Jasper圍著防頭髮的白色塑膠布，準備讓媽媽大展身手，剪完頭髮應采兒還專心的替兒子用髮蠟做造型，而Jasper繼承應采兒與陳小春五官的特點，臉型和鼻子都像極了爸爸，唯獨眼睛繼承應采兒的靈動大眼，模樣相較之前節目略為成熟了一些，少了一點嬰兒肥，多了青少年的帥氣模樣，不難窺見以後應該是個小帥哥。

「小小春」Jasper在《爸爸去哪兒》的表現圈了無數粉絲。（圖／微博）

「小小春」Jasper現在已經8歲了。（圖／抖音截圖）

許久沒看到Jasper的粉絲們紛紛留言「小小春越來越帥了」、「好像越來越像媽媽了」、「估計孩子他爸都沒有試過這樣待遇」、「應采兒真是心靈手巧啊」、「這髮型一整成酷酷的小正太了」、「小小春和他爸一樣，特帥！」、「超級像爸爸」、「小甜椒長大了」