新世代金融基金會董事長陳(沖)指出，倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）醜聞爆發僅僅10年，倫敦金屬交易所（LME）3月初便再度發生震驚全球的「妖鎳」事件，認為LIBOR及LME都曾是英國的驕傲，立意良好的制度均因「貪念」毀於一旦，「能不戒慎？」

陳(沖)認為，妖鎳事件雖仍硝煙瀰漫，但故事輪廓已然呈現。在俄烏戰爭前，世界鎳價不曾超過每噸2萬美元，由於俄國產鎳占全球1成，交易價在開戰後開始攀升，3月4日達2.9萬美元、3月7日越過4.8萬美元，至3月8日更因軋空而升至歷史高點10萬1365美元。

陳(沖)指出，本來依市場規矩，做莊的LME只要追加保證金或強制平倉即可，但LME卻做了成立145年未曾出過的怪招，居然宣布3月8日交易不算，一切回歸3月7日重新發牌。簡單言之，3月8日在紀錄上當作沒發生過。

對此，陰謀論隨之而起，事情全因鎳業巨擘青山控股公司過度做空，損失可能高達300億美元，連帶影響一串經紀商，為避免系統風險，LME不得不出面止血。另有陰謀論指稱，LME在2012年被香港交易所收購，會為青山控股兩肋插刀，其中應有中國大陸因素等等。

陳(沖)認為，不論背後真正原因為何，推翻交易結果對LME百年信譽、乃至市場秩序當然是嚴重打擊，不知何時可以恢復？目前國際上已有集體興訟，甚至另設交易所之議。

陳(沖)回憶，曾任英國財政部司長規畫金融監理，其後轉任LME執行長的Alan Whiting，1996年在英國財政部接待他時，對當年斷然處置日本住友炒作銅價之事、LME居全球牛耳的驕傲言語，面對LME今日困境若地下有知，「能不泫然涕下？」

而LIBOR眾所周知為全球金融交易利率計算的準繩，牽涉逾300兆美元貸款或投資的利息計算。LIBOR由英國銀行協會（BBA）根據會員每日願付出的利息報價，由隔夜利率發展至一年期，且為使其具代表性又不會被操控，特別在計算時扣除極端值。

結果，LIBOR居然仍被操控，而且是集體舞弊、涉及全球主要銀行。經跨國主管機關調查，歷史悠久的Libor於2022年起停用，對業者除有至少5億罰款，及2017年11月有13名交易員法辦外，似乎不了了之，且罰款對金融業而言實在微不足道。

陳(沖)認為，「大到不能關」加上「大到不能倒」，是官方或業界處理LIBOR案的主要心理障礙。英國金融時報對此曾分析，推測操控自1991年即開始，若推測屬實，則牽涉機構、時間、金額的計算賠償絕對是天文數字，如同動搖G7國本，也不知如何善了。

陳(沖)指出，金融市場不是吃人的市場，市場設計本有其規矩與道理，投資與投機都是正常行為，看法不同才能形成流動性、促成市場運作，其或增加價值、或規避風險，但都不能過分，一旦過分造成貪婪是圖。

陳(沖)認為，1987年電影「華爾街」（Wall Street）中還為「貪婪是個好東西」（Greed is good）找理由，合理化詐欺或折損他人，以致減損整體經濟價值、加大波動風險，就不是市場的原意。Libor及LME都曾是英國的驕傲，立意良好的制度均因貪念毀於一旦，能不戒慎？