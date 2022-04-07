消息面：

1.美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周三出席眾議院金融服務委員會聽證會時表示，俄烏戰爭重創全球經濟，尤其是導致食品與能源供應嚴重受阻。她並表示，如果中國對台灣採取軍事行動，美國將對中國祭出制裁措施，就如同現在美國與盟友對俄羅斯入侵烏克蘭所採取的行動。美國將盟友合作，一旦台灣面臨威脅就會採取適當的應對措施，中國不應懷疑美國動用制裁的決心。

2.俄羅斯財政部周三宣布將以盧布支付本周到期的外幣債券本金與利息，由於債權人可能不會同意，因此俄國恐將迎來自1917年以來首次的債務違約。

3.聯準會周三發布的3月15、16日的會議紀要，由於通膨率遠超出央行目標、通膨風險傾向升高，以及聯邦基金利率過低，決策官員考慮在今年的一次或多次會議上升息50個基點（2碼），且官員們「普遍同意」該央行應以每月950億美元的速度縮減其龐大的資產負債表，遠超出市場預期的介於800～900億美元。該會議記錄並顯示，聯準會預計最快自5月啟動縮表，且若非俄國入侵烏克蘭帶來高度不確定性，央行應該會在3月就升息50基點。根據聯準會初步規畫，每月的縮表將包括600億美元的美國公債和350億美元的抵押證券（MBS），整個縮表階段以3個月為期，但也可能延長。聯準會將於5月3日、4日召開下一次的貨幣政策會議。

4.美國食藥管理局（FDA）表示，現有的新冠疫苗難以預防Omicron變種病毒BA.2亞型，由獨立疫苗專家組成的委員會將研究改變疫苖的可能性。不過FDA仍表示，接種追加劑仍有助於預防染疫重症，專家小組也在討論是否擴大開放全美民眾接種第二劑加強劑（即所謂的第4劑）。目前美國政府僅開放50歲以上民眾接種第4劑。此外，研究顯示，接種第二劑輝瑞/BioNTech追加劑，有助於降低長者感染率，但保護期有限。

5.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表態支持聯準會連續升息並啟動縮表緩解通膨壓力。

6.美國能源情報署（EIA）公布上周原油庫存增加242.1萬桶，市場預期為減少280萬桶。上周汽油庫存減少204.1萬桶，遠超出市場預期的減少40萬桶。餾分油庫存增加77.1萬桶，市場預期為減少60萬桶。

7.美國10年期公債殖利率連漲第4天，周三上揚10.5基點，報2.666%，創下3年新高，延續前一日飆升15個基點、創下2020年3月以來最大單日漲幅的升勢。其他主要國家的債息亦強勁上揚，英國10年期債息一度上漲10個基點，站上1.75%，創下2016年來新高。

8.周三紐約期金收跌0.2%，為每盎司1923.1美元。RJO期貨資深分析師Bob Haberkorn表示，聯準會的會議紀要沒有出乎意料的消息，市場對該央行5月升息50基點早有心理準備，因此金價再跌的空間有限，未來兩季將持續上漲。其他貴金屬方面，現貨銀漲0.4%，報每盎司24.4美元。鉑金跌1.5%，為每盎司953.88美元。鈀金跌2.2%，報每盎司2189.43美元。

9.為了抑制油價，國際能源總署（IEA）會員國同意共計釋出1.2億桶石油儲備，其中由美國包辦一半的釋油量。這一次的釋油量將較前一次多出一倍，並創下歷來規模最大的釋油。美國官員透露，IEA這次行動，將使未來半年每日市場供應量增加100萬桶，分析師表示，這將彌補一半失去的俄羅斯原油。受此消息打擊，周三紐約期油大跌5.62%，報每桶96.23美元，布蘭特期油跌5.22%，收在每桶101.07美元。兩期油合約價雙雙創下3月16日以來新低。聯準會的「鷹派」立場帶動美元走高，亦對油價帶來壓力。

10.聯準會發布的3月會議紀要釋出「鷹」味十足的訊息，周三紐約尾盤ICE美元指數漲0.2%，報99.7，盤中一度升至99.778，創下2020年5月來新高。

11.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌6.3%，延續前一周下滑6.8%的跌勢。