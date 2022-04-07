交通部欲推行台鐵公司化，並且7日立法院交通委員會將對行政院函送「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」進行詢答，引發台鐵工會不滿，發起五一勞動節休假活動表達不滿。交通部長王國材表示，會造成交通很大的影響，請他們多思考一下。

王國材說，依照勞基法台鐵員工可以休假，只能祝福他們勞動節快樂，但受到影響的民眾可能不會太快樂；台鐵是以服務乘客為主，希望他們思考休假對旅客的影響。他強調，公司化是為了落實台鐵安全的基礎工作，期待跟台鐵同仁一起面對它，就沒有共識的部分理性溝通，7日的詢答也會把交通部不能同意的理由說明清楚。

王國材表示，「在太魯閣追思會中，有家屬代表表達『不知道台鐵公司化能否走下去』，這邊一定會走下去，也希望立法委員支持」。

另，清明連假前發生的東南水泥事故，波及到台電、高鐵、台鐵。王國材說，東南水泥的施工計畫沒有按照當時高雄市政府同意的方案，會要求台鐵、高鐵求償到底。