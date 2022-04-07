我國將在2025年邁入超高齡社會！為降低高齡化社會對家庭與社會的衝擊，長期致力於提升企業社會責任的合作金庫，打造信託2.0雙引擎，推出「家庭福利信託X長照金融管家」創新服務，以家庭福利信託達到家庭成員間的照顧支持再搭配長照金融管家的長照費用金流服務，將長照機構納入信託生態圈，實踐全方位信託服務。

家庭福利信託是以家庭為單位，從家庭角度思考依照每個家庭不同的結構量身訂作契約內容，將個家庭成員需求，包括生活、教育、醫療、居住及扶養等需求，以母子契約的方式廣納入家庭福利信託契約，運用自益信託及他益信託的交互搭配，達到對家庭各個成員預作每一階段人生準備。

合作金庫董事長雷仲達表示，高齡化及少子化的影響使得家庭的功能式微，家庭成員無法從家庭中得到應有的支援，以致社會問題層出不窮，希望透過家庭福利信託來建立家庭金庫，更希望成為家庭風險管理手冊，不僅為自己將來，也為其他家庭成員事先規劃，避免風險事件發生時，家庭成員應變不及。

長照金融管家是合庫首創以信託專戶自動給付居家服務費用的服務解決客戶接受長照服務時付款不便的困擾。長照金融管家是由合庫、信託契約客戶與長照業者三者共同構成，客戶在簽訂契約時可以事先約定信託財產支付長照相關費用，不需檢附收據正本或親自來銀行申請相關款項，在合庫與長照業者雙方建立安全保密機制下執行資訊流的串接，藉由電子資料交換機制，讓客戶在長照費用支付更為簡便，減少逐月繳費的麻煩。

合作金庫推出「家庭福利信託x長照金融管家」雙引擎，創新整合家庭福利信託與長照支付金流，有別於過去的「個人信託」，跳脫個人觀點，從「家庭」角度出發設計信託架構與服務，重建家庭功能，而與長照機構結合的「長照金融管家」，則善用信託財產專款專用與帳戶帳務透明的特點，協助有長照需求的家庭管理信託財產。

合庫為推展「信託2.0」建立新典範，未來將持續創新信託服務，並結盟更多長照及生活服務產業，打造全方位信託生態圈。