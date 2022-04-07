Jaylen shows off the handles and buries the mid-range in tonight’s @JetBlue Play of the Game pic.twitter.com/sA1ICTufZp — Boston Celtics (@celtics) April 7, 2022

沒想到坐擁主場優勢的公牛，竟在自己家裡輸「綠衫軍」塞爾提克到這種地步！塞爾提克7日靠著傑倫布朗攻下全場最高25分，外加7籃板、4助攻、4抄截、1火鍋，最後以117比94痛宰地主公牛，除了拿下3連勝，更以50勝39敗暫時獨居東區第2。

擺明想要力保東區第2位置的塞爾提克，上半場展現平均且團隊的火力，包含蒂斯、塔圖、傑倫布朗與荷福德等人得分全都上雙，更一度領先地主公牛到18分，上半場打完，塞爾提克67比51大幅領先公牛，全隊得分最高的是蒂斯13分。

來到下半場，塞爾提克的火力仍然猛烈，一度擴大領先差距到26分之多，甚至打完前3節，塞爾提克仍保91比67大幅領先，也讓末節提前變成垃圾時間，雙方幾乎都讓主力坐在板凳席上，改用板凳球員趕緊打完這場勝負早定的比賽。

除了傑倫布朗的火力秀，傷癒復出的荷福德更交出全場投7中7，含三分球投3中3的完美手感，貢獻17分、10籃板，塔圖16分、10籃板及8助攻，蒂斯15分；公牛以迪羅薩16分最高，武切維奇13分，拉文明顯受到傷勢影響，全場投9中2、僅拿7分。