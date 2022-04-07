上海市人民政府新聞辦公室7日舉行疫情防控工作新聞發佈會，上海市副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通表示，當前上海抗疫攻堅戰到了最緊要的時刻，市委市政府強調，要全力以赴做好全市2500萬人民生活物資供應工作。

據澎湃新聞引述陳通表示，在各保供機構共同努力下，目前上海市米麵糧油肉的儲存儲備比較充足。同時也已經鎖定備足市外蔬菜、豬肉等貨源，隨時可以調運到上海。

他說因為疫情防控，在商超、菜場還無法正常營業的背景下，電商平台末端配送能力也明顯下降，導致最後一公里、最後100公尺的矛盾突出。由於抗疫攻堅戰影響到千家萬戶的生活品質，出現生活物資難以抵達家門的現象，正全力以赴推進保障工作。

統計4月6日全天，上海單日新增本土新冠肺炎確診病例322例與無症狀感染者1萬9660例，其中15例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，12例確診病例和1萬9027例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。