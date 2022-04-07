(左圖)大梯田休閒農莊紅楓季正夯的花田餐桌(大梯田提供)；(右圖)財福海芋田活潑的幾何造型花田餐桌可一覽無遺壯麗山景

【旅遊經 編輯部報導】

平日戶外踏青「微出遊」正夯，陽明山竹子湖白色海芋花開正美，尤其白色海芋加上周邊景色，共要人站在海芋田中，就顯得浪漫，想要來趟竹子湖五感深度體驗春遊之旅，陶醉在浪漫海芋花海中並釋放生活壓力嗎？不妨來一場竹子湖海芋季的「小旅行」及「花田餐桌」活動！

竹子湖海芋(攝影：洪書瑱)

臺北市政府產業發展局、北投區農會及湖田社區發展協會為了方便民眾出遊，於今(7)日啟動竹子湖「小旅行」，串連竹子湖熱門旅遊景點、農園風味餐、採海芋及花藝擺飾DIY等豐富內容，規劃季節限定一日遊程，帶大家深入看見竹子湖春季魅力，於每周二及每周四上午9:30在竹子湖入口停車場集合出發，報名費用每人千元有找!可電洽北投區農會報名，十人即可成團，來趟竹子湖放鬆之旅!

曹家花田香的花田餐桌花藝高雅 (Ku Flower提供)

花田餐桌特色點心(大梯田)

花田餐桌特色點心(財福)

竹子湖「花田餐桌」，由「財福海芋園」、「大梯田花卉生態農園」及「曹家花田香」三家農園特別與花藝設計師古文旻Ku Flower團隊合作，花藝設計結合農園的自然資源及花卉特色，今年以純白海芋色調為主，加入森林裡的蕨類、樹枝元素為輔，呈現白海芋的優雅之美，營造出精緻浪漫的花田餐桌氛圍，搭配各農園餐桌特色餐點、花藝DIY及採花體驗，安排賞花、賞山景專屬VIP座位區，是約會浪漫滿點的好選擇，活動採限額預約制。

提醒民眾觀賞美景也要不忘做好防疫措施，可多利用花季專車造訪，關於竹子湖海芋季的每日花況及交通資訊，皆可於海芋季活動官網（

）或北市產業局官網（

）及粉絲專頁「臺北市產業局－臺北饗樂趣」查詢！

圖片：臺北市政府產業發展局提供