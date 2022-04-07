【旅遊經 洪書瑱報導】

「台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）」每一年的展覽，都受到許多藝文的朋友的關注，今(2022)年將於5.13～5.16登場，在藝博會之前，於4月9日～4月17日，先行在松山文創園區舉辦第12屆台北新藝術博覽會的預展，活動中最令人大開眼界，即是首開以NFT加密藝術創作成為展會主軸震撼藝壇，以現場NFT實境體驗的形式，將帶大家進入元宇宙，成為台灣首場NFT實境體驗的藝博會，率先體驗元宇宙無限可能的藝術世界！

這一場預展，最受到媒體關注，是因為這是一場藝術和科技的結合，也是台灣首場NFT實境體驗的藝博會，元宇宙時代從二維轉向三維，可供實境體驗的空間，也因AR/VR技術，使視聽臨場感大幅提升，甚至可以享受線下難以想像或實踐的情境。而NFT所具有的獨一無二、資訊不可竄改等特點，讓NFT作品的「數位保證書」成為藝術品所有權及藏家購買的最佳保障，也讓NFT成為元宇宙最基本的交流與交易方式。

每年尋思新挑戰的「台北新藝術博覽會」藝術總監李善單教授，自2021年起，即帶領著藝術家走向NFT加密藝術創作。所有的產品都能做成NFT，一旦實體創作轉為NFT形式，就能徜徉在無限可能的藝術虛擬世界。今年李教授帶領藝術家進入元宇宙創作，3D、AR、NFT現場實境體驗，4月9日至4月17日松山文創園區的預展，讓大家率先體驗未來藝術，大家可以「藝」起來嚐鮮。

藝術家李善單_祈願之花／大方廣妙法_數位藝術。(圖/旅遊經提供)

2022年台北新藝術博覽會預展將於4月9_17日，在松山文創園區2號、3號倉庫舉辦

此外，預展中仍精選各國優秀藝術家作品，展出包括「2022國際藝術家大獎賽」入圍作品、國際與亞洲精選藝術家的作品，涵括中國、瑞典、西班牙、美國、俄羅斯、伊朗、印度、韓國、巴西等多個國家的藝術家作品，在展覽中，可以恣意飽覽來自全球五大洲的各國藝術精品及未來藝術。

台北新藝術博覽會主張「藝術不僅是文化，更是教育推廣，絕對不能只侷限在商業利益。」嚴選作品，呈現有溫度的SHOW。自2011年舉辦以來歷屆皆締造八成以上藝術家成交率，並匯聚全球五大洲頂尖藝術家，媒材多元、藝術形式豐富，各具地方特色與文化內涵，一次呈現當代藝術的不同面向，造就一場精彩絕倫的世界級藝術盛典！

此次預展為2022年第12屆台北新藝術博覽會預展，自2022年4月9日～4月17日，在松山文創園區2號、3號倉庫舉辦。預展期間，部分時段屬於企業專場，不對外開放，建議喜好國際藝術家的民眾可以先以電話預約，再行前往參觀。4月16日、17日，開放所有民眾購票入場參觀！

「2022 台北新藝術博覽會」預展

貴賓專場： 4.9(六)～4.15(五) 10：00～18：00（需預約）預約專線：(02)7743-7788 #3217 李小姐公眾展覽： 4.16(六)～4.17(日) 10：00～18：00地點：松山文創園區2號、3號倉庫展覽地址：台北市信義區光復南路133號

第12屆台北新藝術博覽會Art Revolution Taipei 2022

貴賓之夜：2022.5.12 19：00～22：00 （憑VIP邀請卡入場）公眾展覽：2022. 5.13~5.16 11：30～19：30展覽地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）網 址：www.arts.org.tw