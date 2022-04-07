在西方新一波制裁壓力之下，俄羅斯股市周三開高後收跌。盧布則上揚，並來到近6周新高水準。

在美國宣布針對俄國金融機構和俄國官員新一輪制裁之後，股票先是抗跌，隨後廣泛地下跌。

新制裁衝擊俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)，該行握有俄羅斯銀行資產的約3分之1，及俄羅斯第四大的Alfa銀行；但美方官員表示，銀行的能源交易不在最新制裁範圍內。該兩家銀行都表示，美方制裁部會對營運造成重大影響。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行跌8.1%，來到141.6盧布(約1.78美元)。第二大銀行VTB銀行跌4.9%。

以盧布計價的MOEX俄羅斯指數周三收跌1.9%，來到2611.4點，進一步遠離去年10月歷史高點的4292點。

西方制裁對股市形成下行壓力。俄國政府也承諾從國家財富基金挪出資金，買進俄國斯股票以支援企業。

以美元計價的RTS指數獲得疲弱美元的支撐，上漲3%至1034.79點。

盧布周三在莫斯科交易所延續漲勢，並完全恢復到2月24日開戰前的水準。此前盧布在三月觸及歷史新低，兌美元來到121.53盧布，兌歐元來到132.41盧布。

盧布兌美元周三上漲4%，來到79.70，稍早曾觸及79.01的水準，上一次來到這個水準是2月23日。周三市場成交金額為7.06億美元，遠低於2月24日之前平均水準的40億至60億美元。

盧布兌歐元上漲5%，來到87，稍早曾觸及到85.59和2月17日以來最高水準，此波上漲主要是受到資本管制和購匯禁令等人為支撐的影響。

Promsvyazbank銀行表示，推升盧布的主要因素是出口公司的賣出外匯，以及進口公司活動較少。該行並認為，不排除未來幾天兌美元匯率匯升到74~76之間。

盧布也可能獲得央行貨幣政策的持續支撐；目前俄國通膨來到約16.7%。