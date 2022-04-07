春天正逢梅子的季節，高雄是台灣梅子的重要產區之一，主要分佈在桃源、那瑪夏、六龜及甲仙地區，栽種區域分布很廣，從較低海拔的六龜寶來、甲仙，到高海拔的梅山口，都有栽種，種植面積約1,300公頃，年產量約1萬公噸。

現在不用到高雄產地也能品嘗到青梅酸甜的滋味！高雄市政府農業局與家樂福量販店合作，於全台北、中、南家樂福舉辦70場次的青梅DIY活動，部分場次由甲仙地區農會廠長劉秀琴現場親自教學脆梅及梅酒製作，以傳統手工的方式製作脆梅，參與民眾有些第一次看到「新鮮」梅子，覺得梅子毛毛綠綠的好可愛，粗鹽揉製時卯足全力用力揉，加糖裝罐卻又得小心翼翼拿捏比例，要去除苦澀味必須掌握正確步驟，大人小孩人手一瓶特製脆梅滿載而歸。

高雄市政府農業局長張清榮表示，高雄市青梅種植面積為全國之冠，每年到了清明時節正是梅子盛產的季節，今年難得有品質及價量質優的青梅，為便利小家庭的需求，農業局與量販店合作上架小包裝手採梅，即日起至4月底，歡迎全台民眾到家樂福購買青梅DIY相關食材，回家自己釀製脆梅、梅醋或梅酒，健康又美味。