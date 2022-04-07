臺北市立國樂團名家系列—「莊周夢」音樂會，將於4月9日（六）晚間7時30分在國家音樂廳隆重舉行。本場音樂會原先邀請國際知名指揮家邵恩及大提琴家王健來臺獻藝，但兩度受疫情影響無法成行，為不負樂迷朋友們對欣賞現場演出的期望，北市國特邀客席指揮許瀞心教授領軍，連袂優秀首席音樂家：陳慧君、鄭聞欣及邱應欽合作演出，克服疫情的重重干擾為觀眾帶來高水準的音樂饗宴。

首度執棒國樂團全場公開演出 許瀞心：十分期待！

許瀞心旅美逾20載，曾任職於多個交響樂團，並與諸多國際知名音樂家及樂團合作。回臺後，應聘為臺師大音樂學系指揮教授，作育國內指揮英才無數。許瀞心與北市國首度合作是2013年於「音樂書法家─周文中90歲慶生音樂會」指揮《御風》一曲，時隔9年，對於北市國的緊急邀約，許瀞心慷慨相助，而這也是她首度指揮北市國全場演出。許瀞心表示，相較於西樂，國樂的演奏更富感情，尤其國樂編制獨有的彈撥聲部，讓樂曲的表現更具層次與張力，這場音樂會的曲目更是能把上述國樂的長處發揮到淋漓盡致，她十分期待這次與北市國激盪出的火花。

北市國參與「2016上海國際藝術節」即是由革胡(大提琴)首席邱應欽擔綱演出大提琴協奏曲《莊周夢》。(圖／臺北市立國樂團提供)

趙季平10年創作《莊周夢》大提琴協奏曲 TCO精彩重詮

曾為《大紅燈籠高高掛》、《霸王別姬》、《大宅門》、《黃土地》、《喬家大院》與《梅蘭芳》等百餘部電影擔任配樂，樂界大老知名華人作曲家趙季平，耗時10年譜寫出《莊周夢》大提琴協奏曲，將老莊思想的意境悠長結合大提琴深邃琴音，全都揉進樂曲中，令人深情嚮往。該曲於2008年由大提琴家馬友友擔任首演，之後樹立了國樂團與西樂共奏的里程碑，多年來該作在各大民族樂團莫不競演，透過馬友友、王健等國際一線演奏家的頻繁演奏，十分受樂迷喜愛。北市國參與「2016上海國際藝術節」即是由革胡(大提琴)首席邱應欽擔綱演出大提琴協奏曲《莊周夢》，廣受觀眾好評。

北市國精選曲目 以音符交織美麗音畫

音樂會其他曲目還包括：劉長遠《狂歡之舞》為大型民族管弦樂隊而作、葉國輝琵琶與民族樂隊《聽江南》，張朝二胡與民族管弦樂隊協奏曲《太陽祭》以及胡建兵民族管弦樂隊《隴上行》。這些曲目呈現出國樂不同演奏風貌，任何一首都能被當作音樂會的招牌曲目。其中，由北市國琵琶首席鄭聞欣擔任獨奏的《聽江南》，創作的素材取自江南地區流傳超過數百年的蘇州評彈，透過琵琶與樂隊之間此起彼落的旋律，描繪一幅江南水鄉每日生活的情景；另由北市國樂團首席陳慧君擔任獨奏的《太陽祭》，是二胡最具代表性的協奏曲之一，各段落由二胡與樂團展開對話，以描繪少數民族對自然，尤其是對太陽的崇敬。

以上名曲相襯名家，獨一無二的組合，值得樂迷進場聆賞。

臺北市立國樂團名家系列—「莊周夢」音樂會將於4月9日（六）晚間7時30分在國家音樂廳舉行。(圖／臺北市立國樂團提供)

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