港星李嘉欣以一張俏麗臉蛋，擁有「大美人」、「最美港姐」的稱號，天生麗質的李嘉欣保養得宜，不僅維持混血美貌、出眾氣質，不過她的顏值和狀態卻也屢次成為外界關注的焦點，李嘉欣近日就曬出手握貓咪照，她的手指潔白、修長，完全不見歲月痕跡。

51歲李嘉欣是著名的凍齡女神，駐顏有術的她彷彿是吃了防腐劑，始終維持俏麗顏值，而親民的李嘉欣也不吝嗇在網上分享生活日常，愛毛孩子的她，日前就在IG曬出她手握貓咪照，李嘉欣對鏡頭秀出貓咪的肉球，直呼：「喜歡爪子」，就有眼尖網友把重點擺在李嘉欣的手指上，大讚她：「嘉欣手好美」、「一樣顏色」、「你手好靚」，由於雙手可以說是女人的第二張臉，也讓外界見識到李嘉欣狀態極佳的一面。

其實，李嘉欣日前才曬出與愛犬互動合照，李嘉欣雖然脂粉未施，但仍難掩女神氣場，只見她氣色紅潤、五官依舊俏麗，雖然藏不住毛孔和法令紋，但整體狀態仍獲得網友一致好評。

選美出身的李嘉欣以冠軍港姐打開知名度，她2008年嫁給富商許晉亨、育有11歲兒子Jayden，李嘉欣婚後就淡出螢光幕，把重心放在照顧家庭和兒子身上，不過李嘉欣在今年2月卻傳出因先天性心臟結構問題住院搶救，從鬼門關前走一回的李嘉欣，事後感性呼籲大家要愛護自己的身體，而她康復後，日前也俏麗為許晉亨慶祝60歲生日，夫妻恩愛切蛋糕慶祝，讓畫面散發滿滿粉紅泡泡。