美國聯準會就多快收緊貨幣政策以應對通膨釋出更多指引，引發經濟增長減緩的擔憂，美元走強下，資金湧入防禦性類股，科技股帶頭下殺，美股四大指數全數收黑，亞股中日、韓股市跟跌，日股下挫500點，陸、港股市則相對有撐走紅。台股今持續與美股連動，電子權值龍全數陣亡下，指數跌最低一度下跌164點，失守17400點，金融股今持續成為資金避風港。

電子權值股幾乎一片全倒，台積電開低震盪，跌幅逾1%，股價最低觸569元，聯電(2303)下跌逾1%，力拚守住50元大關。大立光(3008)開低走低、重挫逾3.5%，鴻海(2317)則是小跌約0.5%。IC設計指標股聯發科(2454)今股價續跌，跌幅一度達2.5%，股價最低觸858元，未破昨日低點，新科股王信驊(5274)押回修正，跌幅逾5%，矽力-KY(6415)跌幅則逾2.5%。

現階段權值龍頭有破底危機，加上貨櫃三雄反彈無力，宜留意又形成新的頭部賣壓。個股輪動快速，目前市場關注今日收盤是否能守住年線17400，盤中留意新台幣匯率走勢與成交量是否有效放大至3000億元以上，若不如預期短線操作的部位及持股期都要縮短。

航運股今聚焦貨櫃三雄，長榮國際昨開董事會，鄭深池獲選為新任董事長，盼促成家族大和解，長榮今股價冷反應，下跌逾1%，陽明(2609)、萬海(2615)亦同樣走跌逾1%。航運股長榮航(2618)、華航(2610)也分別下跌逾2%、1%。

金融股今持續扮演資金避風港，兆豐金(2886)、中信金(2891)、台企銀(2834)強漲約2.5%，中信金(2891)、玉山金(2884)、王道銀行(2897)等漲幅也逾1.5%。

本土新冠病毒急速擴散，抗原快篩試劑需求將暴增，亞諾法(4133)繼昨日漲停，今盤中急拉逾5%，寶齡富錦(1760)漲幅也逾2%。

今日有亞系外資針對亞股提出最新見解，認為市場擔憂今年全球經濟恐反轉，將扭轉債券收益率，維持加碼陸股，看好印尼市場，泰國權重也為歷史低點。台股部分，因科技產業逆風受影響，加上地緣政治風險，供應鏈斷鏈，故將將評等由加碼降至中立，目標指數為19140點。

分析師表示，俄烏談判仍未有進展，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，聯準會主席及多位官員支持5月升息2碼，並應啟動縮表，而今晨FED會議紀要也呼應此說法。大陸疫情持續擴大，除上海持續封城恐已影響當地對PC、智慧手機與電視等消費性電子外，昆山也加入封城行列，為基本面蒙上陰影；加上台灣疫情也有升溫跡象。由於近期市場不確定因素多，維持謹慎選股，短打操作建議，選股以資料中心概念、車用相關、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。