甲山林娛樂所開發的國產武俠單機遊戲《天命奇御二》，於今日〈31〉兌現了對玩家的承諾，進行了陌刀門大型支線版本的免費更新，內容包含全新劇情、角色、地圖、武學等精彩內容，玩家可以透過遊戲更新，直接遊玩本次的新增內容。

《天命奇御二》迎來大型版本更新 全新篇章「陌刀門」正式上線。

除了內容更新之外，甲山林娛樂並且將此作偕同《天命奇御》，開啟了為期一周的首次組合包折扣促銷，想將一代跟二代同時收藏的玩家，千萬別錯過！

《天命奇御二》迎來大型版本更新 全新篇章「陌刀門」正式上線

此次更新內容豐富度遠超原本的藏墨支線，故事將圍繞在陌刀門、雲紋礦坑、踞龍坡、狼背崖等新地圖中展開。

男主角諸葛羽將邂逅黃衣少女，並且與眾多列撲朔迷離的新角色，展開各種鬥智鬥力的探索，從逃脫地下密室的囚禁，到挖掘蛛絲馬跡勘破敵人的謊言，進而推敲出案件的真相；而深受玩家們喜愛的傳聞事件也將隨本次更新進行了大量新增。

隨著陌刀門眾展開故事情節，一同而來的還有各路神秘高手，他們形色各異的裝扮，甚至還有外域人士混雜其中。

其所使招式既有暗器飛鏢，亦有不傳外人的各派絕學，戰勝他們即可獲得神秘獎勵。

在抗天盟及各地紛爭平息後，黃庭堅與進哥開始四處遊歷，偶遇手持「幽玄譜」的棋院贊助人，但似乎又碰上了新的難題，玩家們不妨前往長空村指點一二。

《天命奇御二》迎來大型版本更新 全新篇章「陌刀門」正式上線

在更新後同步開啟組合包的優惠，從3月31日上午9點至4月7日上午9點，《天命奇御二》將與《天命奇御》以STEAM組合包的形式，進行首次7折特惠促銷，喜愛的玩家趕快將天命奇御系列全部收藏，趁此機會購買遊玩吧！

官方也正舉辦《天命奇御二》的立繪及官方畫師招募活動，有妙筆之能的玩家不妨著墨一副參加活動，除了可贏取萬元現金獎勵，後續也有機會為遊戲進行立繪重置，成為官方簽約畫師。